Deputados cobram a Aneel solução para o apagão no Interior do Amazonas

Brasília - Em reunião nesta terça-feira (23), com o diretor geral da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), André Pepitone, os deputados federais Marcelo Ramos (PL-AM) e Silas Câmara (PRB-AM), que preside a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, cobraram uma rápida solução para que a energia elétrica nos municípios de Manacapuru e Iranduba seja restabelecida e que os prejuízos causados à população sejam ressarcidos.

“Estamos muito preocupados com as consequências desse apagão para os moradores desses municípios, que estão perdendo os alimentos que compram. Há, ainda, a falta de água também em razão da falta de energia. Viemos, por isso, cobrar que a Aneel possa atuar na cobrança junto à empresa Amazonas Distribuidora do cumprimento do contrato de concessão e que sejam tomadas providências imediatas. Afinal, são muitos os prejuízos”, disse Marcelo Ramos.

O deputado diz ainda que não basta apenas a regularização do fornecimento de energia elétrica aos municípios afetados. Para Ramos, é preciso que seja construído back up da rede que leva energia à margem esquerda do Rio Negro, uma vez que o cabeamento é subaquático e de difícil manutenção, para evitar novos apagões em Iranduba e Manacapuru. “Uma sugestão avaliada seria o cabeamento via Ponte Rio Negro”.

Segundo o diretor geral da Aneel, já há em ação um plano de contingência visando ao restabelecimento do fornecimento de energia em Manacapuru e Iranduba, que deve acontecer até a próxima sexta-feira (27).

“Já determinamos que fossem levados geradores para os hospitais e postos de abastecimento de água de Manacapuru e Iranduba”, informou o diretor. Ele explicou ainda, que o cabo subaquático que abastece esses municípios se rompeu a uma profundidade de 50 metros, o que traz uma dificuldade adicional no reparo.

