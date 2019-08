Vídeo: Governador Wilson Lima visita obras do anel viário na Torquato

Assista a reportagem | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- O Governador do Amazonas Wilson lima inspecionou nesta terça-feira (23) as obras do anel viário da avenida Torquato Tapajós, localizada próximo ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran), que tem previsão de entrega para o primeiro semestre de 2020.

A obra tem o objetivo de integrar as zonas oeste e norte da cidade. A ordem é aproveitar o verão amazônico e acelerar o ritmo de construção deste sistema viário que vai integrar as zonas oeste e norte.

Cerca de 80 homens trabalham nessa primeira fase que deve ser entregue no fim do ano. A segunda etapa, ficará para o segundo semestre do próximo ano.

Assista a reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Juliano Couto/ TV Em Tempo

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!:

Wilson Lima diz que visita de Bolsonaro é positiva para o Amazonas

Wilson Lima libera R$ 18,3 milhões para as fornecedoras de medicamentos

Assista mais vídeos da TV Em Tempo