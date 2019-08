Vídeo: Tatiana Sobreira mostra a face do 'Homem da Kombi'

Confira a entrevista na íntegra | Foto: Reprodução

Manaus- O deputado federal José Ricardo (PT) foi o entrevistado do programa ‘Conversa Franca’ , da WEBTV EM TEMPO, nesta segunda-feira (22). Durante o bate-papo, comandado pela jornalista Tatiana Sobreira, o petista falou sobre os projetos para o futuro e ações do seu mandato no parlamento estadual.

O deputado percorre durante a semana a cidade de Manaus e os municípios do interior do Amazonas com seus discursos em cima de um veículo. É possível encontrá-lo nas proximidades dos terminais de ônibus e feiras de grande movimentação. A atitude do político o fez conhecido como o ‘Homem da Kombi’.

José Ricardo tornou-se o deputado federal mais votado do Amazonas com 11,19% dos votos. “Todas as semanas, eu fico em cima da Kombi para a prestação de contas, a ideia é essa. É a melhor maneira de conversar com a população. ”

O deputado é um dos nomes mencionados para assumir a prefeitura de Manaus, mas ainda não confirmou a candidatura, já que é prerrogativa do partido escolher o candidato para a representação no pleito.

José Ricardo comentou que se for indicado para o cargo de prefeito de Manaus, deseja contribuir com a cidade em planejamento urbano, transporte e moradia.

Ao comentar sobre a reforma de previdência, o deputado e economista conta os motivos pelo voto contra e ressalta que a reforma deveria ser feita gradativamente para atingir os maiores no poder.

" "Nesse caminho o governo não vai resolver o problema da economia do nosso país. Se a reforma tributária for aprovada a Zona Franca vai morrer. As medidas matam porque não caberá mais os inventivos fiscais, o Estado não vai poder arrecadar porque não existirá o ICMS, quem arrecadará será o governo federal. Quem administrará o dinheiro será a União e não o Estado." " José Ricardo, Deputado Federal (PT)

Assista a entrevista na íntegra:

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!:

Conheça o método de limpeza do fígado que ganha adeptos no AM