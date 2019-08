Bolsonaro diz que não troca mensagens comprometedoras pelo celular

Declaração do presidente veio após relatório da PF | Foto: Divulgação

Manaus - “Se eu achar que o meu telefone, desde antes das eleições, estava sendo monitorado por alguém seria muita infantilidade. Não apenas por ser capitão do Exército e conhecedor da questão da inteligência. Sempre tomei cuidado com as informações estratégicas, e essas não são passadas vias telefone”, declarou Jair Bolsonaro, durante coletiva de imprensa em Manaus, nesta quinta-feira (25).



O posicionamento de Bolsonaro veio após a Polícia Federal divulgar, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que aparelhos celulares usados pelo presidente estavam sendo alvos de hackers, presos na terça-feira (23).

Jair ressaltou que não está preocupado com o teor das conversas que existem no aparelho. “Não estou nenhum pouco preocupado, e se por ventura algo vazar do meu telefone não vão encontrar nada que comprometa”.

