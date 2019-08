Com Bolsonaro, Wilson Lima diz que PM tem papel na formação do cidadão

Wilson Lima e Bolsonaro em cerimonia realizada em visita de presidente a Manaus | Foto: Bruno Zanardo/Secom





Manaus - O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o presidente Jair Bolsonaro participaram, na manhã desta quinta-feira (25/07), de cerimônia em homenagem aos alunos de Colégios Militares da Polícia Militar (CMPM 5 e CMPM3), no auditório da Faculdade Nilton Lins, zona centro-sul de Manaus.

Na ocasião, Wilson Lima afirmou que investir na educação é um caminho seguro para a formação do cidadão e destacou o projeto Educação com Segurança, lançado pelo Governo do Estado, com projeto piloto iniciado no município de Iranduba.

“Recentemente, nós implantamos o projeto para uma escola segura, cívica e cidadã, em que há a participação da Polícia Militar, mas não é a participação para fazer a guarda patrimonial ou a segurança da escola. É a participação na formação desse cidadão, da formação desse aluno. Essa escola fica lá no município de Iranduba, onde nós há um mês recebemos uma série de denúncias de tráfico de drogas. Há 15 dias, eu retornei a essa unidade de ensino, e a história lá é totalmente diferente, e isso me dá muito orgulho, dá orgulho a todos os gestores do estado do Amazonas, isso dá orgulho ao nosso povo. Isso dá confiança aos pais que estão entregando os seus filhos sob a guarda do Estado e a tutela do Estado para que os coloque no caminho certo”, afirmou Wilson Lima.

O governador parabenizou os alunos do CMPM 5 (Escola Estadual Tenente Coronel Cândido José Mariano) e do CMPM3 (Escola Estadual Professor Waldocke Fricke de Lyra) pela conquista de quatro medalhas na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras, que foi realizada neste mês, na cidade de Fukuoka, no Japão. No total, 16 alunos da rede pública estadual participaram da competição.

Os alunos, que foram ao Japão com o apoio do Governo do Amazonas, receberam uma medalha de prata, a única do país, e outras três de bronze. Os estudantes premiados foram Álvaro José Pedroso Pena (medalha de prata), Maria Beatriz Carvalho de Alencar, Victor Hugo Santos de Oliveira e Eloisa Freitas Palheta Bentes (medalhas de bronze).

“Me sinto muito honrado em fazer parte desse momento histórico da vida de vocês, em que o estado do Amazonas e o país passam por uma série de mudanças e transformações, mudança na matriz econômica, mudança na postura. Eu também sou fruto dessa dedicação em busca do conhecimento. Também estive na escola pública, não tive, naturalmente, a oportunidade que vocês estão tendo agora, mas o Governo do Estado está trabalhando para que todos os alunos desse estado tenham a oportunidade de frequentar uma escola pública de qualidade”, ressaltou Wilson Lima, ao destacar que a prioridade é investir na construção de uma educação que ofereça um futuro seguro, longe da violência, e voltada a um Brasil melhor no futuro.

Exemplo para o Brasil

Na cerimônia em homenagem aos alunos premiados, Jair Bolsonaro disse estar emocionado e que os alunos do Amazonas são um exemplo. “É impossível não se emocionar num momento como esse. O que liberta o homem ou a mulher é o conhecimento, é o estudo, e vocês tão dando esse exemplo no momento. Não existe maior satisfação para um pai ou para uma mãe em ter a certeza que seu filho ou sua filha será melhor do que ele. O estudo liberta, o estudo faz progresso e traz felicidade” ressaltou Bolsonaro.

O presidente destacou que os alunos do Amazonas foram heróis no Japão. “A educação realmente liberta. Investir na educação não são apenas recursos como alguns pregam por aí. Investir na educação é dar meios para que o professor possa exercer a sua autoridade em sala de aula e, dessa forma, poder fazer com que os alunos realmente aprendam. E o exemplo disso está mais do que claro aqui. Numa difícil olimpíada no Japão, vocês foram os nossos heróis”, frisou.

Bolsonaro também ressaltou a importância do investimento na educação para o desenvolvimento da Amazônia. “Muitos adentrarão outras universidades e adquirirão o conhecimento suficiente para bem empregar, nessa região que nós vivemos, a nossa Amazônia, a região mais rica do planeta terra, e ao casar o desenvolvimento com a preservação ambiental, nós faremos sim mais do que o coração do Brasil. Seremos a alma econômica do nosso Brasil”, disse, ao frisar que o Brasil pode alavancar a economia partindo da região amazônica, com a biodiversidade e o turismo.

Experiência incrível

Uma das alunas que participou da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras, Eloísa Amaral, recebeu um troféu das mãos de Bolsonaro e estava emocionada. “Foi uma experiência incrível e muito gratificante por trazer esse troféu para casa e fico muito feliz por ser dessa equipe espetacular, por estar representando nosso colégio, nosso estado e nosso país. Foi uma honra gigantesca para todos nós, estamos todos emocionados”, afirmou.

Para o titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc-AM), Luiz Castro, a conquista dos alunos dos colégios militares da rede estadual mostra a importância do modelo de integração entre escola e família na formação dos alunos. “Os melhores resultados vêm quando os gestores têm essa visão: de organização, disciplina, foco e respeito, mas também uma visão pedagógica. Toda a equipe trabalha para fortalecer os elos entre a escola e as famílias. Isso é essencial para o sucesso da educação”, destacou Luiz Castro.

“A escola é feita por pessoas, não adianta ter a melhor estrutura, se as pessoas que estão aqui não acreditarem no trabalho feito aqui e que a educação é a transformação para a vida delas”, afirma a tenente-coronel da PM Jadna Barros, comandante do CMPM 5.

“Hoje é um dia histórico. Esses alunos são parte dos 25 mil que compõem os colégios da Polícia Militar do Amazonas. Temos que louvar a atitude desses alunos, o esforço que eles tiveram e parabenizar pais, diretores e professores. Isso demonstra para o mundo que temos crianças e adolescentes capazes de conquistar esses feitos”, completou o comandante-geral da PM, coronel Airton Norte.

