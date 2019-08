Chico Preto deixa PMN por fidelidade a Bolsonaro

Vereador Chico Preto na tribuna da Câmara Municipal de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus- Parlamentar eleito pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN), o vereador Chico Preto anunciou nesta segunda-feira (29) a desfiliação da sigla na qual foi filiado durante sete anos. Em nota pública divulgada nas redes sociais, o parlamentar alegou incompatibilização ideológica como motivo para a sua saída.



No texto, Chico Preto destacou a identificação com princípios voltados para a manutenção da família e a valorização da pátria, também defendidos pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL), a quem se considera alinhado política e ideologicamente.

“Sei que Bolsonaro não tem acertado em tudo, mas tem gerido o nosso País com muita verdade, transparência e colocando Deus acima de tudo e a Pátria acima de todos. Sendo assim, não posso continuar à frente de um partido que não coaduna dessas mesmas ideias”, explicou.

Carreira Política

Na vida pública há mais de 20 anos, o vereador já foi filiado a siglas como o Partido do Movimento Brasil Democrático (MDB), Partido Progressista (PP) e Partido Social Democrático (PSD). A ida para o PMN se deu em 2012, por ser contrário às ações da gestão do governo de José Melo.

No partido, disputou o cargo de governador do Amazonas em 2014 e foi eleito vereador em 2016, cargo onde permanece até o final do ano que vem. Crítico e opositor à gestão de Arthur Virgílio (PSDB) na prefeitura, ele foi um dos primeiros a demonstrar interesse em disputar a cadeira do Executivo Municipal nas eleições do ano que vem. O parlamentar, no entanto, não revelou em qual sigla deve se filiar.

“Foram sete anos de muito aprendizado e amadurecimento à frente de um partido pequeno, mas com uma grandeza de atos e posicionamentos em âmbito nacional e local. No entanto, como na vida, tudo passa, e chegou a hora do meu desligamento. Creio que o tempo que Deus programou para eu estar no PMN cessou e agora novos caminhos se abrem para que novos desafios surjam e eu continue com a minha maior missão que é lutar para que o povo de Manaus e do Amazonas tenha acesso a serviços públicos de qualidade”, disse.

No PMN, ele também ocupou o cargo de presidente estadual da sigla, do qual foi destituído em maio deste ano. A sigla, então, elegeu uma diretoria provisória no último final de semana, onde Marcelo Amil foi nomeado presidente estadual do partido por 120. Após o prazo, será realizada uma convenção estadual para escolher quem ficará à frente da sigla até 2025.

Segundo Amil, Chico Preto não prestava contas de sua gestão à frente do diretório estadual desde fevereiro e, por isso, foi destituído do cargo. Ele acrescentou que o vereador não participou do fórum que decidiu o diretório provisório e que o partido está voltando às suas raízes ideológicas de centro-esquerda, com as quais o parlamentar não compactua.

“O PMN está voltando aos rumos naturais de centro-esquerda. Nota-se que sua ideologia está plenamente alinhada à do presidente Bolsonaro. Respeitamos, mas o partido não pode ficar a reboque do pensamento de uma pessoa. Deve-se prezar seu estatuto e programa”, afirmou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

David Almeida lidera nova pesquisa para prefeito em Manaus