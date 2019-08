UEA realiza dia 5 e 6 de agosto encontro com tema sobre política

Manaus - Visando provocar e insistir na formação política na perspectiva da fraternidade, considerando que ela deve buscar sempre o bem comum, o Centro de Estudos Superiores de Parintins da Universidade do Estado do Amazonas (Cesp/UEA) realiza dois encontros nos dias (5) e (6) de agosto, no auditório da Cesp/UEA.

Essa é mais uma ação do projeto “Política, eu me importo e participo”, da UEA, que tem a coordenação do professor Eliseu da Silva Souza e conta com apoio do Movimento Político Pela Unidade (MPPU), Diocese de Parintins e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PIN).

Nos dois encontros, as palestras serão ministradas pelo presidente nacional do MPPU, Flávio Dal Pozzo. Na programação de segunda-feira (5), o tema debatido será “A cultura da fraternidade na política”, destinado para políticos com mandato, partidos políticos, associações, secretários municipais e a população em geral.

Na terça-feira (6), estudantes universitários e do Ensino Médio, professores em geral e a população participarão das discussões sobre “A importância dos estudantes na construção da política”.

Sobre o projeto da UEA

O projeto de extensão “Política, eu me importo e participo” tem como objetivo instigar a população, sobretudo os estudantes, a se envolverem no processo político com uma visão mais crítica, visto que muitas pessoas têm se distanciado das atividades políticas em função de notícias vinculadas pela mídia que descaracterizam a função própria da ação política.

