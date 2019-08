Ministro do STF sugere que Bolsonaro use mordaça

Ministro do STF sugere "mordaça" em Bolsonaro | Foto: Divulgação

Após comentário agressivo do presidente Jair Bolsonaro, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio de Mello reagiu as declarações dizendo que "só um aparelho de mordaça" pode reprimir Bolsonaro. Segundo o 'Portal UOL', o ministro se mostrou preocupado com as falas do presidente ao questionar: "Tempos estranhos. Aonde vamos parar?".

Marco Aurélio se refere a declaração dada por Bolsonaro em relação ao pai de Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em que ele citou Fernando Santa Cruz, desaparecido durante a ditadura militar, Bolsonaro insinuou que ele teria sido assassinado por companheiros que suspeitavam de traição.

