‘O presidente da OAB não me representa’, afirma vereador Chico Preto

Manaus- O vereador Chico Preto afirmou, da tribuna da Câmara Municipal de Manaus (CMM) nesta quarta-feira (31), que não irá ao ato de apoio ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, porque ele não o representa. Segundo o parlamentar, Santa Cruz confunde o papel de presidente da OAB com as suas propensões políticas-ideológicas.

“Sou o advogado Marco Antônio Souza Ribeiro da Costa, OAB de número 10.768 e, em respeito aos quase 15 mil advogados no estado do Amazonas, não irei ao ato de solidariedade conclamado pela OAB ao senhor Felipe Santa Cruz. Ele tem uma ideologia muito clara e confunde, na minha opinião, o seu papel de presidente da Ordem com as suas pretensões político-partidárias, uma vez que já foi candidato. Isso não é demérito, porém misturar os papeis acaba dando confusão”, destacou o

Chico Preto lembrou as declarações de Felipe Santa Cruz em relação à Lava Jato, quando no início do ano, o presidente da OAB afirmou que a operação é responsável por quebrar empresas

“Ele distorceu o objetivo da Lava Jato e mais na frente se descobriu que o escritório dele possuía um contrato milionário com a Petrobras, o grande alvo da operação Lava Jato. O senhor Felipe Santa Cruz traz prejuízo a essa centenária instituição e desrespeita advogados que, como eu, querem ver o papel da Ordem sendo cumprido com altivez e sem o víeis político-ideológico que ele está imprimindo”, concluiu.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Chico Preto deixa PMN por fidelidade a Bolsonaro