Primeira parcela: Tem dinheiro, dá pra pagar o 13º salário no Amazonas

O deputado Serafim Corrêa (PSB), apontou o caminho para o governo do Estado debelar a crise na educação e amenizar a vida dos professores da rede estadual.

O líder do PSB escancarou que o estado, por meio da Seduc, tem em caixa R$ 334 milhões do Fundeb, o que lhe dá condições de pagar a primeira parcela do 13º dos professores, no valor de R$ 60 milhões. Os dados estão disponíveis no portal do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

Desatando o nó

Sarafa disse que a sugestão é usar R$ 60 milhões dos R$ 334 milhões (do Fundeb) para antecipar 50% do 13º dos professores.

—Isso aquece a economia, gera ICMS e as pessoas limpam os nomes no SPC e Serasa – disse da tribuna, na sessão de ontem da Aleam.

Fim da tensão

O ambiente está tenso e o governo têm condições de começar a resolver o problema. Para os professores, o dinheiro existe e está em caixa.

— A sugestão que eu dou é que o governo, o mais rápido possível, resolva e resolva por esse caminho”, disse Serafim.

Prefeito, eu?

Um seguidor, lá de Boca do Acre (AM), andou indagando, pelas redes sociais, se o deputado federal Marcelo Ramos (PR-AM) é candidato a prefeito, como andam espalhando por aí.

Sem ambição eleitoral

O parlamentar, que está sob os holofotes através da comissão da reforma da Previdência, respondeu em sua página.

— Anda não é hora para pensar nisso – disse. Tenho uma missão com o Amazonas e o Brasil e não quero contaminá-la por ambições eleitorais – respondeu Marcelo, mandando um abraço para o fã.

CPI dos combustíveis

O relatório da CPI dos Combustíveis está pronto para ser apresentado aos membros da comissão.

O anúncio foi feito pela relatora da CPI, deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB), durante a retomada dos trabalhos na Assembleia Legislativa.

Por que esticar?

La Campelo não vê sentido na proposta de se esticar as investigações.

O prazo de funcionamento da CPI se extingue neste sábado, 3 de agosto, porém estende-se ao próximo dia útil – segunda-feira, 5.

— Acho que é um gasto de dinheiro público desnecessário manter a CPI porque nós já temos dados suficientes para uma conclusão, inclusive o relatório já está pronto – argumentou.

Campelo X Campelo

Em tempo: quem pediu a prorrogação das investigações por mais 30 dias, foi o próprio autor da CPI que investiga o mercado de combustíveis no Amazonas, deputado Álvaro Campelo (Progressistas).

Vai fundo

O deputado quer apurar mais a fundo ilegalidades na distribuição, comercialização e a suposta combinação de preços nos combustíveis no Estado do Amazonas.

Quero mais

Campelo considera que as informações e documentos coletados, até o momento, são insuficientes e, por isso, é necessário estender esse prazo para que as investigações sejam concluídas.

— Portanto, propus aqui de forma verbal e pública que esse prazo seja prorrogado para darmos uma resposta efetiva e satisfatória à população.

Relatório de Braga

A comissão mista que analisa a Medida Provisória 879/2019 – que autoriza a União pagar termelétricas –,promove reunião na terça-feira (6), às 14h30, para apresentação do relatório do senador Eduardo Braga (MDB-AM) sobre a matéria.

Energia cara

MP autoriza a União a ressarcir até R$ 3,5 bilhões à Eletrobrás por despesas com a aquisição de combustíveis até 30 de junho de 2017, como reembolso de gastos para a geração de energia termelétrica nos estados do Norte do país.

Especialmente nessa região, nem todas as áreas estão conectadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN) para receber energia de outras usinas.

Apple Card

A Apple confirmou, nesta quarta-feira (31), que irá lançar em agosto o Apple Card, seu cartão de crédito sem tarifas.

Na última semana, rumores já sugeriam que a gigante americana planejava estrear o produto nesta ocasião.

Mas a informação oficial foi divulgada ontem pelo CEO da empresa, Tim Cook, durante a apresentação do balanço financeiro do último período fiscal.

Brasil vai esperar

O Apple Card estará disponível, inicialmente, apenas nos Estados Unidos, sem previsão de chegada ao Brasil.

Ratada

Fox Sports cometeu uma grande gafe na tarde desta quinta-feira. Ao falar sobre a partida do Flamengo, o “Fox Sports Rádio” exibiu um vídeo de festa com sinalizadores na chegada do ônibus ao estádio.

Ratada 2

No entanto, a torcida que aparecia nas imagens era a do Fortaleza, na final da Copa do Nordeste, e não a do clube carioca.

— A chegada do ônibus do Flamengo no Maracanã! –, disse o apresentador Benjamin Back.

— Olha que coisa linda”, destacou Fábio Sormani.

Férias continuam

Nesta quarta-feira (1º), primeiro dia de trabalho após o fim do recesso parlamentar, até as 11h da manhã apenas nove dos 513 deputados haviam registrado presença na Câmara dos Deputados.

Plenário vazio

Com um plenário completamente vazio, o deputado Flavinho (PSC-SP) conduzia uma comissão geral sobre a parceria da Embraer com a Boeing, que pretende operar, em sistema de joint venture, os negócios e serviços de aviação comercial da empresa brasileira.

A companhia norte-americana vai pagar US$ 3,8 bilhões para ficar com 80% do controle da nova operação.