Vídeo: comissão da CPI dos combustíveis pede mais 30 dias de apuração

Manaus- Em sessão plenária da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na manhã desta quinta-feira (1), os deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que investiga o comércio de combustíveis no Amazonas pediram a prorrogação das apurações por mais 30 dias.

Trata-se de um relatório sigiloso, com detalhes de prováveis irregularidades, que deve ser apresentado pelos parlamentares na próxima segunda-feira (5). O Deputado Álvaro Campelo (PP) afirmou em tribuna que os dados coletados até o momento são insuficientes. Sua proposta tem base no próprio regimento que dispõe 120 dias de CPI para ser encerrada.

"É necessário estender esse prazo para que as investigações sejam concluídas. Portanto, propus aqui de forma verbal e pública que esse prazo seja prorrogado para darmos uma resposta satisfatória e efetiva à população. Todos estão aguardando um resultado concreto dessa CPI e eu entendo o ponto de vista jurídico, que inda faltam subsídios importantes para que seja encerrada.", afirmou Álvaro Campelo.

Outras reivindicações

Na volta dos trabalhos da Assembleia Legislativa, os parlamentares comentaram sobre o atraso no pagamento da primeira parcela do 13°salário dos servidores do estado. Serafim Corrêa (PSB) apresentou um relatório que comprova a possibilidade do estado pagar pelo menos a primeira parcela do décimo dos professores.

O Governador do Amazonas, Wilson Lima afirmou que a rombo fiscal impede o pagamento agora, mas acrescenta que tem prazo até novembro para pagar essa primeira parcela

Sobre a CPI



A CPI dos combustíveis foi estabelecida no mês de março e apura um suposto cartel dos combustíveis. Refinarias, distribuidoras e postos estão sendo fiscalizados e os responsáveis ouvidos.

O preço nas bombas de combustível pesa no bolso dos consumidores. Em manaus, o litro da gasolina varia entre R$ 4,36 a R$ 4,59. Em cidades do interior, o valor é ainda mais alto. De lá pra cá, a comissão realizou apenas uma audiência pública sobre o assunto.

