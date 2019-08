Vídeo: Marcelo Ramos destaca votação em segundo turno da RPS

Assista a entrevista na íntegra | Foto: Tammy Castro

Manaus- O Deputado Federal Marcelo Ramos (PL) concedeu entrevista exclusiva para a jornalista e apresentadora do programa da WEB TV Em Tempo 'Conversa Franca', Tatiana Sobreira, na manhã desta segunda-feira ( 5).

Na oportunidade, o parlamentar comentou sobre a Reforma da Previdência, ataques à Zona Franca de Manaus e destacou a atuação dele, na Câmara Federal, em Brasília.

Reforma da Previdência

O deputado Marcelo Ramos é o atual presidente da comissão especial da Reforma da Presidência. No encontro com internautas, ele falou sobre processo de votação, que deve ocorrer em segundo turno, na Câmara Federal. "Eu acredito na Reforma da Previdência e sou a favor, pois apesar de ser dura, é necessário que tenhamos um compromisso com as próximas gerações e possamos garantir a estabilidade, para que o nosso país tenha a chance de voltar a crescer."

O deputado federal ressaltou ainda que o Brasil precisa compreender que não pode mais gastar além do que ganha. Para Ramos, com essa compreensão, a Reforma da Previdência trará benefícios aos cofres públicos.

| Foto: Tammy Castro

" "Hoje o Brasil já compromete 56% em previdência, aproximadamente R$ 700 bilhões. Em 2026 será 76% do orçamento, daqui a 20 anos, 100%. O que isso significa é que em 20 anos o Brasil vai ter que escolher, ou paga todos os seus aposentados e não tem nenhum dinheiro para educação, saúde, segurança e infra-estrutura ou gasta com tudo isso e não paga os aposentados. Não podemos ter a irresponsabilidade de pensar na nossa geração e de comprometer as gerações futuras. Os meus eleitores entendem e aprovam." " Marcelo Ramos, Deputado federal (PL)

Zona Franca de Manaus



Sobre o tema da ZFM, o deputado disse em entrevista não concordar com o discurso do atual ministro da economia Paulo Guedes em transformar todo o Brasil em um polo industrial, segundo ele a ação dará fim ao Polo Industrial do Amazonas. "O pensamento econômico do ministro tem dois pilares, um deles é o fim do incentivo fiscal e o outro é a abertura do mercado nacional para importação. Isso acaba com a Zona Franca. Precisamos estar atentos e unidos em paixão pelo que é nosso.", afirma Marcelo.

Medidas futuras no mandato

Marcelo Ramos falou com exclusividade sobre o projeto "Amazonas 2050" com o objetivo de incentivar o futuro do Estado.

Para o deputado, há necessidade de melhorias nas rodovias, hidrovias, bioindústria e geração de empregos no interior como saída, para que, em 2060, o Estado do Amazonas não dependa mais dos incentivos da Zona Franca de Manaus.

Sobre ser apontado em pesquisas como um dos nomes fortes para assumir a prefeitura de Manaus na próxima eleição, Marcelo afirmou que não exclui a possibilidade de entrar na disputa, mas no momento não deseja contaminar sua atividade parlamentar em Brasília.

| Foto: Tammy Castro

Assista a entrevista na íntegra: