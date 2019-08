Vídeo: CPI dos combustíveis no AM tem prazo de relatório prorrogado

| Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Os parlamentares da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos combustíveis, na Assembleia Legislativa do Amazonas ( Aleam), decidiram em reunião nesta segunda-feira (5) prorrogar a investigação da possível formação de cartel entre distribuidoras e postos do Amazonas. O relatório final deve ser divulgado à imprensa no dia 20 de agosto.

O pedido de prorrogação foi feito pelos deputados da CPI na última quinta-feira (1). Segundo os parlamentares o relatório é sigiloso e não está completo. O regimento da comissão compreende 120 dias para o encerramento das investigações.

Preço dos combustíveis

Nos postos, o preço de venda dos combustíveis continua elevado. A CPI dos combustíveis da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), afirmou existir um alinhamento no preço do produto no Amazonas.



A CPI foi instalada no final de março. A promessa era investigar uma possível combinação de preços entre postos e distribuidoras. Em 120 dias de apuração, ainda não é possível divulgar o resultado final da investigação. Oito distribuidoras de combustível e 288 postos foram ouvidos pelos parlamentares.

Sobre a CPI

| Foto: Reprodução TV Em Tempo

A CPI dos combustíveis custou cerca de R$ 30 mil aos cofres da Assembleia Legislativa. Ações legais para coibir a cobrança indevida serão implementadas após a apresentação do resultado final do relatório. O texto será encaminhado ao Ministério Público Federal (MPF) e à Polícia Federal, que poderá dar continuidade às investigações.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo