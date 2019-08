Ex-presidente Lula será transferido de Curitiba para São Paulo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ser transferido de Curitiba para São Paulo. A decisão foi assinada pela juíza substituta Carolina Lebbos, da 12ª Vara Federal de Curitiba, na manhã desta quarta-feira (7). Lula está preso em Curitiba desde o dia 7 de abril de 2018.

Conforme decisão da juíza, a manutenção da prisão de Lula em Curitiba gera prejuízo ao interesse público, com o emprego de recursos humanos e financeiros destinados à atividade policial na custódia do ex-presidente.

O deslocamento do presidente recebeu parecer favorável do Ministério Público Federal ‘pelo decurso do tempo desde o encarceramento’. A Procuradoria considera que a carceragem da PF em Curitiba conta com presos provisórios há mais de dois anos, ‘bem como colaboradores que cumpriram pena definitiva’.



Próximo a família

A juíza Carolina também levou em consideração o pedido da defesa que alega que, em São Paulo, Lula ficaria mais próximo de seus familiares e amigos.



A defesa de Lula sustentou a ‘ilegitimidade’ do município de Curitiba para requere a transferência de estabelecimento de custódia’. Os advogados do ex-presidente indicaram ainda que era ‘imprescindível assegurar ao custodiado o direito de permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar’.



Em sua decisão, Carolina destacou: “não subsistindo razões de preservação da ordem pública e de segurança prisional para a manutenção do cumprimento da pena em lugar distante do núcleo social e familiar do preso, afigura-se adequada a transferência”.



Lula permanece preso

No dia 26 de junho deste ano, por três votos a dois, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva preso. Os advogados do petista questionaram o trabalho do ex-juiz Sergio Moro, hoje ministro da Justiça no governo do presidente Jair Bolsonaro.

Para os advogados de Lula, o ex-magistrado, que tocou os processos da Operação Lava-Jato, foi parcial. A decisão é provisória. A análise definitiva do caso ficará para um momento posterior, mas não há previsão ainda de quando será o julgamento.