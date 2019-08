Seduc pede à Sefaz pagamento de professores com recursos do Fundeb

No ofício, o secretário da Educação, Luiz Castro, pede que o titular da Sefaz, Alex Del Giglio, adote as providências necessárias para a liberação do pagamento | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc) enviou na segunda-feira (5) um pedido à Secretaria de Fazenda (Sefaz) para pagar a primeira parcela do 13º salário dos trabalhadores em educação, no valor de R$ 60 milhões, com recursos do Fundeb.

Primeira parcela

No ofício, o secretário da Educação, Luiz Castro, pede que o titular da Sefaz, Alex Del Giglio, adote as providências necessárias para a liberação do pagamento da primeira parcela do 13° dos servidores da pasta.

“Solicito à Vossa Excelência que essa Secretaria de Estado da Fazenda-Sefaz tome as providências para que se possibilite o pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos servidores desta Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino-Seduc, por haver recursos disponíveis do Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-Fundeb)”, diz o titular da Seduc, Luiz Castro, no ofício de n° 1998/2019.

Serafim comemora iniciativa da Seduc



Na quinta-feira (1), Serafim, durante discurso na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM), sugeriu que Governo do Amazonas, por meio da Seduc, possuía em caixa R$ 334 milhões do Fundeb, o que lhe dava condições de pagar a primeira parcela do 13º dos professores, no valor de R$ 60 milhões.



“Na semana passada fiz um pronunciamento dizendo que dos recursos do Fundeb existem R$ 334 milhões em caixa, na ocasião sugeri ao governo do Estado que usasse R$ 60 milhões para antecipação de 50% do décimo terceiro salário dos profissionais da educação. Hoje, para a minha alegria, soube por meio da imprensa, que a Seduc encaminhou ofício à Sefaz pedindo para que esse dinheiro seja liberado para que os professores possam receber”, disse Serafim, durante discurso na manhã desta quarta-feira (7), na ALE-AM.

Dados



Os dados do Fundeb estão disponíveis no portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Segundo o portal, de janeiro a junho deste ano, o estado recebeu R$ 894 milhões por meio do Fundeb.

