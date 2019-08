Câmara Municipal vai analisar justificativa das faltas

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) irá analisar com mais rigor as justificativas das faltas dos parlamentares | Foto: Fabiane Morais

Manaus - A Câmara Municipal de Manaus (CMM) irá analisar com mais rigor as justificativas das faltas dos parlamentares da casa, para evitar ausência de quórum, para votações de segunda à quarta-feira. A pressão sobre as razões das faltas, acontece após o vereador Chico Preto (PMN) argumentar, que os colegas da casa precisam estar presentes para decidir sobre projetos, que beneficiarão a cidade.



De acordo com dados divulgados pela em janeiro e maio de 2019 existem 164 faltas nas sessões plenárias na CMM, sendo que 115 foram abonadas pela presidência da casa por “motivos de força maior”, justificativa em que os vereadores não explicam, o que estavam fazendo fora do horário das sessões plenárias.

Conforme o presidente da casa, Joelson Silva (PSDB), esta situação terá atenção do corregedor da CMM, o vereador Everton Assis (DEM). “Pedirei que ele observe esta situação e atue para minimizar o problema”, disse.

O presidente da casa explica que as ausências não têm atrapalhado expressivamente as decisões durante as sessões na casa, mas ressalta que é essencial que a avaliação de justificativas apresentadas pelos parlamentares sejam observadas com maior critério de exigência, seguindo o regulamento.

A decisão a respeito de medidas para controlar a presença do quórum na casa divide opiniões entre os vereadores. O vereador Elias Emanuel (PSDB), por exemplo, argumenta, que a CMM não precisa controlar as atividades que são obrigatórias dos vereadores. “A Câmara não precisa de controle. Eu falo por mim, e tenho total obrigação e respeito em estar aqui para cumprir minhas atividades de segunda a quarta-feira”, argumenta Elias Emanuel.

No entendimento de Elias Emanuel o controle da presença além do painel disponível na CMM é uma decisão da casa. “Nossa obrigação primeira e estar aqui e para deliberar sobre os assuntos de interesse da cidade de Manaus”, acrescenta.

O vereador Eloi Abreu concorda com a preocupação do vereador Chico Preto. “A gente trabalha de segunda a quarta no plenário e ainda faltar sessão por falta de quórum fica feio para nós mesmo”, comenta.