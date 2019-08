David Almeida define nomes para diretórios do Avante no Amazonas

Cada partido pode ter como candidatos proporcionais até 62 nomes | Foto: Divulgação

Manaus- O presidente do diretório estadual do Avante no Amazonas, David Almeida , começou a definir os nomes que vão comandar os diretórios municipais do partido, em 35 dos 62 municípios amazonenses e também a reunir os possíveis candidatos a vereador pela Câmara Municipal de Manaus (CMM). De acordo com David, na capital, o partido já conta com 118 pedidos de filiação para disputar as 41 vagas do Poder Legislativo manauense.



Conforme a legislação, em Manaus, cada partido pode ter como candidatos proporcionais até 62 nomes, com o mínimo de 30% de mulheres.

Segundo David, com o grande número de pré-candidatos a vereador por Manaus que já o procuraram para se filiar ao Avante, a alternativa para manter todos agregados nas eleições de 2020, será direcionar esses parceiros para outras legendas que irão compor uma aliança partidária.

Com a força dos números das últimas pesquisas eleitorais para 2020, que apontam David na liderança entre os mais de 20 nomes apresentados, ele começou a receber os inúmeros pré-candidatos a vereador.

Nas próximas semanas, David que é também ex-governador do Amazonas, reunirá com as lideranças do interior para definir os coordenadores das comissões provisórias e também com grupos de pré-candidatos proporcionais para Manaus.

“Começamos a caminhar no Avante no final de maio e desde lá estamos recebendo muitos nomes bons que nos procuraram para compor o partido. Agora, nós vamos iniciar uma agenda de diálogos com todos eles para falar das diretrizes do Avante, que no Amazonas não será um partido terceirizado, será uma organização de propostas para Manaus e o Amazonas. Depois, nós vamos ajustar a suas filiações”, disse David Almeida.

Além da recepção aos novos filiados do partido, David iniciará também a formação dos núcleos estratégicos do Avante, no Amazonas. Na próxima semana ele reunirá com mulheres, entre elas, líderes comunitárias, profissionais liberais e ex-parlamentares para lançar o Avante Mulher.

Na outra semana, de acordo com o presidente do partido, será lançado o Avante Juventude e mais a frente o Avante Sindical e o Avante Cultural. “Vamos fazer do Avante um dos maiores partidos do Amazonas. A procura de pessoas interessadas pela filiação à legenda nos mostra isso. Mas, para concretizar esse salto do partido, se faz necessária organização partidária e posição política, firme, propositiva. É isso que estamos fazendo hoje, com a definição das comissões provisórias nos municípios do interior do Estado e o fortalecimento do partido na capital”, salientou David Almeida.

Para reforçar a organização partidária, o presidente do Avante Amazonas contou que a legenda também começará a realizar internamente, para os seus membros, workshops sobre as atualizações da legislação eleitoral, com atenção especial para o ambiente digital. E para apresentar o partido à sociedade, David disse que a legenda organizará seminários para debater pautas voltadas para as cidades, como mobilidade urbana, infraestrutura, saúde e educação.

“A nossa missão enquanto partido, neste momento em que se avizinham as eleições municipais, será discutir as cidades para construir propostas de soluções a problemas históricos como transporte, saúde, educação e infraestrutura. Para isso, o time do Avante vai convidar as comunidades a debater esses temas em vários seminários e rodas de debates”, comentou David.

*Com informações da assessoria