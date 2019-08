Video: Eduardo Braga destaca necessidade de gerar emprego e renda

Eduardo Braga destacou que trabalha a favor de emprego no AM | Foto: Leonardo Mota

Manaus- O senador Eduardo Braga (MDB-AM) em entrevista ao programa da WEB TV Em Tempo "Conversa Franca" apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira nesta sexta-feira (9), falou sobre a atuação no Senado Federal, além de ter discorrido sobre temas como emprego e renda, Zona Franca de Manaus e as reformas na política brasileira.

Eduardo Braga atua no Amazonas desde 1980 | Foto: Leonardo Mota

Emprego e renda

Para Braga, o Brasil precisa voltar a gerar emprego para os brasileiros e isso acontecerá segundo Eduardo, com o ajuste fiscal com a reforma da previdência com respeito à todos. Entre as medidas, pontuou a baixa dos juros, financiamento para as grandes e pequenas empresas.

"Nós precisamos aprovar um reforma que reduza a carga tributária, que desburocratize a tributação e que volte a gerar emprego e renda no Amazonas. A reforma tributária e a reforma da previdência sozinha não irão gerar mais empregos. O que vai gerar mais emprego é este ambiente de com recursos de financiamento.", destacou Eduardo Braga.

Eduardo Braga começou há 38 anos na política como vereador | Foto: Leonardo Mota

Zona Franca

Sobre o Polo Industrial de Manaus, Eduardo Braga afirmou que se a indústria continuar sem a devida atenção e incentivo, o Brasil corre risco de ter a economia afetada.

"Eu acho que se o Brasil continuar com esse modelo vai acontecer igual a Venezuela e com a Argentina. A economia da Venezuela deixou de ter uma indústria local forte. A partir do momento em que o preço do combustível subiu, eles passaram a importar produtos que acabaram com a economia local. A Argentina num determinado período resolveu colocar o câmbio de 1 peso igual a 1 dólar. Com isso a economia quebrou.", disse o senador.

Eduardo Braga destaca a geração de emprego e renda no Amazonas como interesse no mandato | Foto: Leonardo Mota

Sobre planos para o futuro no Brasil, o senador acredita que o país tem a oportunidade nas mãos para a economia voltar a crescer. Com as mudanças necessárias, o Brasil poderá ser destaque novamente em produção internacional.

"O Brasil sendo um lugar seguro e confiável para investir, sendo o quarto ou quinto mercado do mundo em alguns setores, vai fazer com que empregos surjam, oportunidades surjam. Temos que voltar a investir em estrutura, para que tudo melhore.", ressaltou.

O senador é líder do MDB no Amzonas | Foto: Leonardo Mota

"Se fizermos o nosso dever de casa, pensando no Brasil e nos brasileiros, em 2020 vamos começar a sair dessa crise. Ou se resolve o problema da previdência ou o Brasil vai à falência.", destacou Eduardo Braga.

