Mensagem de Dallagnol que cita ''peido'' viraliza na internet

O site The Intercept divulgou na manhã desta segunda-feira (12), uma conversa atribuída a procuradores da Lava-Jato, com o coordenador da força-tarefa da operação em Curitiba, Deltan Dallagnol. Em uma citação, Deltan teria escrito a frase “foi o tom do meu último peido", em um provável erro de digitação ou resultado do corretor automático. O que chamou a atenção dos internautas de plantão. A informação foi divulgada pelo portal Correio Braziliense, na tarde dessa segunda-feira.



De acordo com a matéria divulgada, as mensagens fazem parte de uma nova reportagem do site, segundo a qual Dallagnol e outros procuradores da Lava-Jato teriam usado o grupo Vem Pra Rua e o instituto Mude para pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF) e o governo.

Em um chat privado, em 1° de fevereiro de 2017, a procuradora Anna Carolina Resende teria sugerido a Dallagnol falar com o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que este ingressasse na Segunda Turma da Corte para se tornar relator da Lava-Jato, no lugar de Teori Zavaschi, que acabara de morrer. "(Edson) Fachin (que se tornaria o relator) não é ruim, mas não é bom como o Barroso", escreveu a promotora.

Dallagnol respondeu, então, que insistiu com Barroso, mas que esse resultado era improvável. O procurador também pede para que Resende não comente o assunto com ninguém, e ela concorda, respondendo que só pediu porque o assunto seria definido naquele dia. É neste momento que Dallagnol teria escrito: "Foi o tom do meu último peido", provavelmente querendo dizer pedido.

Ao publiar as supostas mensagens, o site The Intercept diz que divulga o material na integra e que nem erros de digitação ou de português são corrigidos. Outros erros de grafia ou digitação já foram publicados antes, mas nenhum rendeu tantos memes e piadas como este.

