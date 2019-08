Impacto econômico do mercado fitness será debatido na Câmara

Manaus - A indústria de atividades físicas movimenta 2,1 bilhões de dólares no Brasil, a maior receita do setor na América Latina e a terceira nas três Américas, de acordo com dados da IHRSA, Associação Internacional do fomento ao universo da saúde e exercícios. Esse lucrativo mercado e a geração de emprego em torno dele serão pauta de um seminário a ser realizado na Câmara dos Deputados, com participação de líderes do segmento, no dia 20 de agosto, a partir das 13h, no Auditório Nereu Ramos.

O seminário “O setor das academias de ginástica, musculação, atividades físicas, esportivas e simulares, seus impactos econômicos e sociais” é uma reedição de evento similar ocorrido em 2017, realizado conjuntamente pelas comissões de Esportes (Cespo) e de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (Cdeics), esta presidida pelo deputado federal, Bosco Saraiva (Solidariedade/AM).

De acordo com o levantamento da IHRSA, feito em 2018, há pelo menos 34.500 academias no Brasil, o que nos torna o segundo país do mundo com maior concentração de estabelecimentos do tipo, atrás apenas dos Estados Unidos. Em números de clientela, as academias têm somadas um público de 9,6 milhões de pessoas.

Conselhos Regionais

Na opinião do presidente do Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região (CREF8 - AM, AC, RO e RR), Jean Carlo Azevedo da Silva, do Conselho Federal de Educação Física (CONFEF), discutir nacionalmente esse tema é de fundamental importância para reforçar a segurança dos usuários do segmento fitness como um todo.

“Aqui no Norte, realizamos cursos de capacitação na área, reuniões com os RT’s (que obrigatoriamente devem ser profissionais de Educação Física) e visitas de orientação e fiscalização nas academias, buscando um estreitamento com as PJ (Pessoas Jurídicas), que geram direta e indiretamente impacto econômico e social para a sociedade dos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima”, considera Jean Carlo, que também é presidente da Comissão de Assuntos em Academias e Afins do Conselho Federal.

Palestrantes

Entre os convidados, o seminário contará com a presença do presidente da Associação Brasileira de Academias (Acad Brasil) e empresário do setor, Gustavo Borges, e outros representantes da entidade, além das academias Cia Athletica, BioRitmo, BodyTech, Smart Fit, MAS Company e Nova Geração, além da Cagim, de Manaus.

O presidente do Conselho Regional de Educação Física (Cref-7), Patrick Novaes, também realizará palestra no evento, bem como a diretora do Internacional Health and Racquests Sports Club Association (IHRSA), Mônica Marques.

Seminário

Tema: Seminário conjunto das Comissões CDEICS e CESPO

Data: 20/08

Horário: 13h

Local: Auditório Nereu Ramos

*Com informações da Assessoria