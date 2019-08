Joana Darc dispara: ‘Deputado Dermilson, a Globo está lhe perdendo’

Durante sessão plenária da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) na manhã desta terça-feira (13), a deputada estadual Joana Darc (PL) alfinetou o vice-líder da oposição, deputado Dermilson Chagas (PP), ao repreender a postura do parlamentar que "só critica os problemas do atual governo, mas esquece que esses iniciaram na gestão anterior | Foto: Divulgação

Manaus - Durante sessão plenária da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) na manhã desta terça-feira (13), a deputada estadual Joana Darc (PL) alfinetou o vice-líder da oposição, deputado Dermilson Chagas (PP), ao repreender a postura do parlamentar que "só critica os problemas do atual governo, mas esquece que esses iniciaram na gestão anterior (governo Amazonino Mendes), o qual o deputado era líder".



Joana Darc informou aos demais colegas que, durante a reunião do governador com o ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, descobriu-se que recursos para saúde estavam travados em Brasília por incompetência de governos anteriores.

Governo de Amazonino

"O problema não é de agora. Isso já vem de muitos anos. Nós tínhamos recursos para área da saúde travados em Brasília por incompetência, pois os governos anteriores não apresentaram projetos para que esses recursos viessem para o Amazonas. Deputado Dermilson, a Globo está lhe perdendo. Quem vê o seu discurso, parece até que você não sabe que o governo atual hoje paga dívidas deixadas pelo governo anterior, o qual vossa excelência era líder do governo", afirmou a deputada.



A parlamentar pediu respeito à bancada do governo na Aleam, após o deputado da oposição ter desmerecido o trabalho seu trabalho como líder e a base exerce.

"A gente sobe na tribuna para dizer a verdade. E não vou aceitar a oposição subir aqui para diminuir o trabalho da base do governo e muito menos diminuir o trabalho de uma líder mulher", disparou a parlamentar.

Joana Darc disse ainda que o que dá a entender é que, para a oposição, “quanto pior melhor, pois não apresentam soluções, não constroem, e pautam seus mandatos em apenas criticar”.

Sozinho

Sem apoio do colega, deputado Wilker Barreto (Podemos), ausente na sessão de ontem, o vice-líder da oposição recebeu até lição de casa passada pelo deputado Álvaro Campelo.

"Deputado Dermilson vou deixar aqui na tribuna seu dever de casa. Estude, analise e faça o dever", disparou Álvaro.