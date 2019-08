David Almeida lança o Avante Mulher na próxima quinta em Manaus

O presidente do Avante no Amazonas, David Almeida, lançará na quinta-feira, o Avante Mulher. | Foto: Divulgação

Manaus - O presidente do Avante no Amazonas, David Almeida, lançará na quinta-feira (15), o primeiro núcleo temático da legenda no Estado, o Avante Mulher. David apresentará o grupo de mulheres que atuarão nessa frente para a sigla, que tem o objetivo de construir propostas de políticas públicas para o plano geral do partido.



O evento será realizado, às 19h, no Beer Dance Eventos, localizado na rua Ramos Ferreira, número 1648, Praça 14 de Janeiro, atrás do posto Equador, ao lado do restaurante Picanha Mania.



De acordo com David, o núcleo Avante Mulher será o responsável pela organização feminina, tanto nas questões partidária internas, quanto na organização de debates junto às organizações de mulheres em diversas frentes como empreendedorismo, social, educacional, esportiva e rural.

O grupo será formado por um grupo diretor similar ao da executiva estadual, mas contará com lideranças de diversos segmentos que serão liderados por militantes não candidatas, mas também pelas pré-candidatas do partido às eleições de 2020.

“O nosso objetivo é reunir as mulheres do partido para que elas se reúnam com os mais diversos nichos femininos, a fim de construir propostas de políticas públicas voltadas para elas nos seus mais diversos campos de vivência ou de atuação como o empreendedorismo e o meio rural. São propostas que serão inseridas no plano de governo do partido, que serão apresentados mais a frente para a sociedade”, explicou David Almeida.

Hoje com um grupo de quase 120 mulheres entre profissionais liberais, empresárias e líderes comunitárias, o Avante Mulher será coordenado pela procuradora da Câmara Municipal de Manaus (CMM), a advogada Ana Paula Aguiar.

Segundo Ana Paula, o núcleo organizará uma série de eventos de filiação ao Avante, focado na presença feminina, com seminários, palestras e arenas de debates também para discutir os problemas e as soluções para as questões das mulheres amazonenses.