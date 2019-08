Vídeo: vereador flagrado com menor tem pedido de cassação arquivado

Assista a reportagem | Autor: Waldir Adriano/ TV Em Tempo

Manaus- A Câmara Municipal de Eirunepé, município distante 1.1160 km de Manaus, arquivou um pedido de cassação do mandato do vereador Walter Menezes (PSDB), que é suspeito de filmar e divulgar imagens de uma adolescente despida em um quarto de motel.

Na época, em entrevista exclusiva para o Portal Em Tempo, o vereador afirmou que manteve relações com a mulher, mas com o consentimento dela e acusou as denúncias de serem irresponsáveis.



Pedidos de cassação

Em maio deste ano, a deputada estadual e presidente da comissão da mulher, das famílias e do idoso, Alessandra Campelo (MDB) pediu a cassação do vereador por estupro de vulnerável em um motel na cidade de Manaus. O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra a adolescente nua e supostamente dopada.

No período das acusações, a população de Eirunepé fez um manifesto pedindo a cassação do vereador. Na ocasião, homens, mulheres e crianças carregavam cartazes com pedidos de respeito e proteção às mulheres.

