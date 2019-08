Vídeo: entenda como funcionam as relações políticas no Brasil

O tema do programa Conversa Franca nesta segunda-feira é sobre política no Brasil | Foto: Tammy Castro

Manaus- O programa da WEB TV Em Tempo 'Conversa Franca' trouxe na manhã desta segunda-feira (12) o tema: Política. Na oportunidade a jornalista e apresentadora do programa Tatiana Sobreira conversou com o cientista político e sociólogo Helso Ribeiro sobre as relações políticas em âmbito municipal, estadual e nacional.

O especialista afirma que devido à eleições municipais para a escolha de prefeitos e vereadores em 2020, os bastidores da política em Manaus está em "tempo de articulações".

Na entrevista, nomes como Liliane Araújo, Amazonino Mendes, José Ricardo e Rebecca Garcia foram citados como políticos para concorrerem ao cargo de prefeito de Manaus.

Helso Ribeiro explicou como funcionam as relações políticas no Brasil | Foto: Tammy Castro

O perfil do eleitor amazonense

Sobre o assunto, Helso Ribeiro comenta que os novos eleitores estão mais informados sobre os candidatos e os assuntos. influência de pessoas que estudam em ensino superior no Estado afetam diretamente na escolha do candidato da família.

Coligações

Helso afirma que os últimos 19 anos do Brasil são os mais democráticos. Comparados às outras economias, o Brasil avança aos poucos, mas em passos lentos.

Sobre as coligações, informa ao eleitor que para vereadores, não serão permitidas as coligações, ou seja a associação de vários partidos em acordos para ganho de território político. Para a eleição de prefeitos dos municípios haverá a possibilidade da união de partidos em coligação.

Análise do Brasil

Sobre o atual governo no Brasil de Jair Messias Bolsonaro comenta o desejo de melhores condições para os trabalhadores no Brasil, pois afirma que a reforma da previdência não é uma espécie de salvação do país, mas precisa de um conjunto a ser construído coletivamente. "Eu acredito que antes de outubro não vai ser votado. Tem muita discussão, toca em muitos interesses e a nossa representação no congresso nacional é pequena.", afirma o especialista.

" "Temos que parar com a ideia de um salvador da pátria. É tudo construção coletiva que demanda muitos acordos, muito conhecimento e isso faz parte da nossa função de cidadão, de se intrometer nos assuntos e termos uma noção do que está acontecendo e assim ter boas escolhas." " Helso Ribeiro, Cientista político

Assista à entrevista na íntegra: