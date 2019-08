'Apagões em Autazes perto do fim', diz prefeito

A nova usina terá a capacidade de 11,278 MW, que é mais que o dobro da energia gerada pela atual usina de 5,5 MW. | Foto: Divulgação

AUTAZES (AM) - Durante visita em instalações da nova Usina Termelétrica de Autazes (UTA), o Prefeito, Andreson Cavalcante (PSC), assinou o Termo de Suspensão de Embargo de Obra, permitindo a retomada das atividades que estavam paralisadas por apresentar algumas irregularidades.



O prazo de 30 dias foi estipulado para que, as pendências sejam regularizadas sem prejudicar o cronograma das obras e os 89 funcionários que trabalham ativamente na construção.

A Usina Termelétrica de Autazes (UTA) está sendo construída para melhorar o fornecimento de energia no município, evitando apagões e transtornos para os moradores.

A nova usina terá a capacidade de 11,278 MW, que é mais que o dobro da energia gerada pela atual usina de 5,5 MW.

Com o investimento inicial de R$ 11.278.000,00 na construção, os empresários da Tecmon Montagens Técnicas e Industriais, e Vpower Telemenia Spe Ltda pretendem continuar gerando empregos na cidade, lembrando que 80% dos funcionários que trabalham na obra, são do próprio município.

No final a usina deve beneficiar cerca de 38 mil habitantes com energia de qualidade.

Demanda

A usina tem até o dia 30 de setembro para iniciar o funcionamento em caráter de teste

A geração de energia será suficiente para a demanda do município de Autazes, com energia de qualidade, sem riscos de interrupções no fornecimento por falta de geração de energia. Vale destacar que a nova usina possui tanques de combustível com capacidade de 300 mil litros cada, o suficiente para o fornecimento mensal e reserva de combustível para mais 20 dias.



Após reuniões com as empresas responsáveis, Andreson mostrou-se confiante. "Estou muito contente com os pontos apresentados pelos executivos da empresa. Portanto, asseguramos que a obra seja feita com maior qualidade possível e que todos possam ganhar com esse investimento.", destacou o prefeito de Autazes.

A geração de energia será suficiente para a demanda do município de Autazes, com energia de qualidade, sem riscos de interrupções no fornecimento por falta de geração de energia.

A usina tem até o dia 30 de setembro para iniciar o funcionamento em caráter de teste, segundo o executivo da Tecmon. "Estamos firmes em iniciar a operação de teste no final do mês de setembro, trazendo vários benefícios para o município, tanto na geração de energia quanto na questão ambiental, pois estaremos tirando a usina existente no centro da cidade", afirmou Clênio Lúcio.