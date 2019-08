Bolsonaro recebe prefeito de Miami no Palácio Planalto

O presidente Jair Bolsonaro r ecebeu hoje (15), no Palácio do Planalto, a visita do prefeito de Miami, Francis Xavier Suarez. Ao deixar o encontro, Suarez disse que o Brasil é um parceiro estratégico para a cidade de Miami e que quer fortalecer projetos específicos e acordos mútuos entre as localidades.

De acordo com o prefeito, os números justificam a importância do Brasil para a cidade, pois 300 mil brasileiros vivem na região de Miami, um milhão visitam o estado da Flórida e meio milhão vão à cidade a cada ano. Suarez disse que convidou o presidente Bolsonaro para ir à Miami, em setembro, durante sua passagem pelos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. “Esperamos que ele aceite o convite”, afirmou.

Sobre a indicação do filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, como embaixador nos Estados Unidos, Suarez disse que, independente de quem for o escolhido, os americanos o receberão de “braços abertos, especialmente se for o filho do presidente”.

Eduardo Bolsonaro participou do encontro, no Palácio do Planalto, e deixou Suarez impressionado “com a sua postura e sua capacidade de tratar das questões em diversas línguas”. Segundo o prefeito, eles conversaram em português, espanhol e inglês.

Suarez disse ainda que teve uma excelente semana de trabalho no Brasil e que se sentiu uma receptividade calorosa em sua primeira viagem ao país. Ele desembarcou no Brasil na última segunda-feira (12) e teve encontros com o governador de São Paulo, João Doria, e com prefeito da capital paulista, Bruno Covas.

O prefeito também visitou o Rio de Janeiro e se reuniu com o governador do estado, Wilson Witzel, e com o prefeito Marcelo Crivella.