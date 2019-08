PV manifesta-se contra o fim do Fundo Amazônia

O Fundo Amazônia e as ações financiadas auxiliam as comunidades tradicionais na busca de um modelo de desenvolvimento sustentável, | Foto: Divulgação

Manaus - O Partido (PV) manifestou-se nesta sexta-feira (16) contra as atitudes e ações do governo Federal, por meio do presidente Jair Bolsonaro que levaram ao fim investimentos na Amazônia, por meio de parceria com outros países.



De acordo com a nota emitida pelo Partido, o Fundo Amazônia e as ações financiadas auxiliam as comunidades tradicionais na busca de um modelo de desenvolvimento novo, sustentável, gerador de emprego e renda, capaz de diminuir a pobreza e acabar com a miséria, pondo fim ao desmatamento.

Bolsonaro

Após anúncio feito pela ministra do Meio Ambiente da Alemanha, Svenja Schulze, em entrevista ao jornal "Tagesspiegel", sobre a suspensão do financiamento de projetos para a proteção da floresta e da biodiversidade na Amazônia devido ao aumento do desmatamento na região, o presidente Jair Bolsonaro reagiu dizendo: “Investir? Ela não vai comprar a Amazônia. Vai deixar de comprar a prestação a Amazônia. Pode fazer bom uso dessa grana. O Brasil não precisa disso”, declarou.

Mudança de tom

Os presidentes exigem que o Governo Federal mude o tom em relação aos parceiros da Região; que mantenha o Fundo funcionado com autonomia e participação da sociedade local; e, caso permaneça a suspensão do repasse pelo Governo Alemão, que seja providenciado um aporte de recurso federal para Fundo no mesmo ou em valor superior ao total suprimido diante da retaliação verbal e do aumento do desmatamento.

O relatório de Atividades publicado em 2018, sobre os dez anos de existência do Fundo, demonstra que o presidente Bolsonaro desconhece todo o trabalho realizado na região.

Confira o relatório:

Assinam a nota:

Rudson Leite da Silva, presidente do PV Roraima e coordenador da Região Norte;

José Carlos Lima da Costa, presidente do PV do Pará e diretor executivo da Fundação Verde Herbert Daniel;

Eliane Ferreira da Silva, presidente do PV do Amazonas,

Antônio José Nunes dos Santos, presidente do PV do Amapá;

Shirley Torres de Araújo, presidente do PV do Acre e Secretária Nacional do PV Mulher,

Aires Mota de Almeida, presidente do PV de Rondônia.