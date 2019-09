Bolsonaro rebate Huck: “se comprou jatinho, faz parte do caos”

| Foto:

O presidente Jair Bolsonaro(PSL) voltou a demonstrar irritação com as críticas que recebeu do apresentador Luciano Huck, que o apontou como “último capítulo do caos” brasileiro, em uma palestra proferida em Vila Velha, no Espírito Santo.



Segundo o presidente, na próxima semana, o governo deverá divulgar dados de empréstimos a juros subsidiados feitos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que serviram para a suposta compra de um jatinho pelo comunicador. “Ele falou que eu sou o último… Como é que é.. o último capítulo do caos. Se ele comprou jatinho, ele faz parte do caos”, declarou Bolsonaro ao deixar o Palácio da Alvorada. “Se ele, por ventura, estiver lá, não fica arrotando honestidade não que o bicho vai pegar”, ameaçou o presidente.

Na palestra realizada na última quarta-feira, Huck criticou o governo Bolsonaro e defendeu uma renovação na política brasileira.

“A gente precisa de gente nova na política, com todo respeito a esse governo. Esse governo foi eleito de maneira democrática. Mas eu não acredito que a gente está vivendo o primeiro capítulo da renovação. Para mim, estamos vivendo o último capítulo do que não deu certo”, disse o apresentador.