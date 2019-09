Moradores de Iranduba escovam com Creolina a escadaria da Câmara

Paulo Onofre, um dos organizadores do protesto, afirmou que a manifestação teve como objetivo chamar a atenção do Ministério Público do Estado (MPE-AM) e da sociedade | Foto: Leonardo Mota



Iranduba - Com água e creolina, os moradores do município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus) escovaram as escadarias da Câmara Municipal, localizada na Praça dos Três Poderes, no Centro de Iranduba, na manhã desta terça-feira (20). Conforme os manifestantes, o ato foi realizado em protesto contra os últimos escândalos de corrupção que resultaram na prisão de vereadores da cidade.

Paulo Onofre, um dos organizadores do protesto, afirmou que a manifestação teve como objetivo chamar a atenção do Ministério Público do Estado (MPE-AM) e da sociedade em relação às denúncias de corrupção que envolvem compra de votos e cobrança de propina de parlamentares e da população, para aprovação de Projetos de Lei (PLs). "A população é quem sofre com os desmandos dos vereadores e do prefeito", frisou Paulo.



No dia 8 de agosto deste ano, os vereadores Kelison Dieb (PMDB) e Jakson Pinheiro (PMN) tiveram as prisões decretadas pelo MPE-AM, durante a operação "Avaritia" - que investiga uma organização criminosa envolvida na prática de cobranças ilícitas para aprovação de PLs na Câmara Municipal.

De acordo com o MPE-AM, por meio do esquema de propinas, foi contabilizado o total de R$ 50 a R$ 80 mil com cada um dos parlamentares investigados. Durante as buscas, um dos vereadores foi flagrado com uma arma e o outro parlamentar jogou um celular na privada, com o objetivo de obstruir provas.

Com água e creolina, os moradores do município de Iranduba escovaram as escadarias da Câmara | Foto: Leonardo Mota

Em 2015, o ex-prefeito de Iranduba, Xinaik Medeiros, teve o mandato cassado por ser acusado pelo MPE-AM, durante a operação "Cauxi", de liderar um esquema de desvio de recursos públicos do município. Nesse período, os moradores em Iranduba realizaram uma manifestação similar, na escadaria da Câmara Municipal, com água e sabão em pó.

Conforme José da Silva, de 84 anos, além da corrupção no município, a população sofre com a falta de energia elétrica e a distribuição da água racionada. Ele frisou que mora no local há 20 anos e afirma não ter visto serviços de saneamento básico na área onde mora.



"Eles sempre falam que não têm dinheiro para realizar as obras, mas a gente desconhece o lugar para onde esse dinheiro vai. Já ofereceram dinheiro para votar neles, mas não votei em nenhum", frisou o residente.

A reportagem foi até a sede da Prefeitura de Iranduba, para obter o posicionamento de Francisco Gomes, conhecido como “Chico Doido”, em relação às declarações dos manifestantes. No entanto, os servidores alegaram ao Portal Em Tempo que o prefeito não estava no local.

Curioso é que a reportagem encontrou o parlamentar entrando na sede do órgão, mas não presenciou a saída dele. Mesmo diante da declaração de uma funcionária que alegou ao Portal Em Tempo que o patrão estaria em compromissos externos.