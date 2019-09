PMN quer atrair novos filiados no Amazonas

Com a finalidade de ampliar ainda mais a atuação no Amazonas, o Partido de Mobilização Nacional (PMN) abre o período para novas filiações | Foto: Divulgação

Manaus - Com a finalidade de ampliar ainda mais a atuação no Amazonas, o Partido de Mobilização Nacional (PMN) abre o período para novas filiações. A sigla, que teve mudanças internas e a composição de uma nova diretoria, busca novos filiados para compor a base das eleições 2020. O prazo para apresentar novos pedidos de filiação é permanente, porém para àqueles que deseja ser candidatos na próxima eleição, a filiação deve ser feita até março de 2020. Entretanto, o PMN se adianta para ter tempo de trabalhar junto com os novos filiados.

Mobilização de eleitores

O presidente do PMN no Amazonas, o advogado Marcelo Amil enfatiza que a intenção é mobilizar os eleitores a participar do processo político ativamente e na elaboração de novos projetos, dando ao novo pleito eleitoral opções com políticas públicas a fim de atender às necessidades do povo.



Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para concorrer a cargo eletivo, o eleitor, entre outros requisitos, deve estar filiado ao partido no mínimo 6 (seis) meses antes da data fixada para as eleições, sendo facultado ao partido político estabelecer, em seu estatuto, prazos de filiação partidária superiores. Marcelo Amil salienta que o PMN agora é um novo partido e está voltando para a essência do seu viés político. "Nascemos no campo da esquerda e estamos resgatando nossa tradição nesse campo. Qualquer pessoa que se identifique com os ideais do partido pode se filiar"

Escolha livre de ideologia

"Vivemos um momento em que nenhum agente político pode se omitir. Devemos escolher um lado e deixar claro de qual lado estamos. O PMN escolheu estar ao lado das liberdades, da democracia, contra o nepotismo e a deterioração das instituições brasileiras. Todo cidadão pode e deve fazer parte desse momento histórico. A filiação a um partido político massifica a defesa de posições e contribui para a manutenção da democracia brasileira. Se você acredita que o Brasil precisa de respeito às instituições, ao devido processo legal, que nepotismo é imoral e que devemos respeitar a constituição, venha para o PMN", diz Amil.

Como se filiar?

Basta apenas que o requerente preencha a ficha de filiação, disponível no link http://www.pmnam.com.br/filiacao

Preencher os seus dados pessoais e responder os questionários obrigatórios; imprimir as vias e ir até a sede do PMN, localizada na rua Peru, número 05, Conjunto Eldorado, zona Centro-Sul de Manaus.

Posteriormente, o pedido será deferido pelo partido observando as regras estatutárias e, ao final, a filiação é comunicada pelo diretório à Justiça Eleitoral. Mais informações sobre o partido e o processo para filiação basta ligar para o telefone (92) 99383-4044.