Pronunciamento de Bolsonaro sobre Amazônia é acompanhado por panelaço

O pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na noite desta sexta-feira (23), sobre medidas contra o avanço das queimadas na Amazônia foi recebido com panelaço em diferentes cidades brasileiras. De acordo com o site Estadão, protesto foram registrados em cidades como São Paulo, Rio, Salvador, Brasília e Recife. A questão ambiental e as políticas do governo federal motivou intensa reação global nos últimos dias.

Pelas redes sociais, usuários relataram panelaços na região da Avenida Paulista, na Pompeia, na Vila Madalena e em Perdizes, em São Paulo, assim como nas Laranjeiras, Leme, Tijuca, Humaitá, Alto Leblon e Glória, no Rio. A forma de manifestação durante pronunciamentos oficiais de um presidente lembra o movimento que criticou a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff em 2015 e 2016, quando os panelaços se multiplicaram.

Ao longo desta sexta, também ocorreram protestos nas ruas da capital paulista e também no Rio e em Salvador. Manifestações também foram realizadas em frente a representações oficiais do Brasil no exterior, como em Londres e em Genebra.

No pronunciamento, o presidente Bolsonaro adotou um tom mais moderado e disse incêndios florestais acontecem em todo o mundo e não podem ser pretexto para possíveis sanções internacionais. "Seguimos abertos ao diálogo com base no respeito e cientes da nossa soberania." Mais cedo, ele já havia autorizado o uso das Forças Armadas em operações na Amazônia Legal para combater as queimadas.

*Com informações do site Estadão