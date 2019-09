Vídeo: Onyx Lorenzoni virá a Manaus na próxima semana

Manaus - O ministro chefe da Casa Civil da Presidência, Onyx Lorenzoni, estará em Manaus, na próxima terça-feira (3), juntamente com uma comitiva do Governo Federal, e se reunirá com o governador Wilson Lima (PSC) para as propostas discutidas, na última terça-feira (27), pelos governadores dos estados da Amazônia brasileira com o presidente Jair Bolsonaro, em Brasília (DF).

Na reunião na capital do Amazonas, está prevista, ainda, a participação dos governadores do Acre, Gladson Cameli, e de Rondônia, Marcos Rocha.

Queimadas

O local e horário da reunião ainda estão sendo definidos pelas equipes dos governos federal e estaduais, mas a pauta inclui a discussão do apoio do Governo Federal no controle e combate às queimadas na Amazônia e demais propostas apresentadas pelos governadores do Amazonas, Acre e Rondônia durante a reunião com Bolsonaro.

Investimentos

No encontro com o presidente, o governador Wilson Lima defendeu prioridade em investimentos para regularização fundiária e zoneamento ecológico-econômico (ZEE) na Amazônia, como medidas essenciais para o enfrentamento de crimes ambientais e o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis, que gerem renda e vida digna à população, sobretudo, do interior do Amazonas.

“Sem regularização fundiária temos uma dificuldade muito grande de responsabilizar alguém que cometeu esse crime (desmatamento), porque não se sabe exatamente de quem é a terra. Precisamos de zoneamento ecológico-econômico para definir qual o potencial de cada área, se há interesse econômico, se há interesse ambiental, enfim, buscar conciliar o desenvolvimento econômico, social e a conservação do meio ambiente, levando em consideração que não tem como preservar a Amazônia com pobreza”, afirmou Wilson Lima durante a reunião com Bolsonaro e demais governadores da região amazônica.

Propostas

Na ocasião, o presidente disse que o ministro Onyx Lorenzoni e equipe de outros órgãos federais discutirão as propostas com os governos estaduais a partir da próxima semana e que, após os encontros, o Governo Federal definirá um pacote de medidas a ser submetido ao parlamento.

Wilson Lima adiantou que, nas reuniões com os técnicos do Governo Federal, além do detalhamento das propostas de mais investimentos em regularização fundiária e ZEE, os governadores vão buscar alinhar meios para a ampliação de recursos destinados à promoção do desenvolvimento sustentável na região, o que inclui a discussão sobre o Fundo Amazônia.

