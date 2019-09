Lobão detona Bolsonaro nas redes sociais: 'Traste'

Lobão utilizou seu perfil no Twitter para criticar o presidente da república. Citando Lula e Dilma, o cantor chamou Jair Bolsonaro de "traste".

Usando caixa alta para sinalizar sua insatisfação com o atual governo, o cantor dissertou: "Como alguém razoavelmente inteligente que se indignou com Lula e com Dilma, é agora imune a se indignar com um traste desses como Bolsonaro? Como?".

Na postagem sobre Bolsonaro compartilhada no Twitter, Lobão dividiu opiniões. "Sofrem de isquemia moral", escreveu um seguidor do artista. "Você é louco", disse outro. "Gado não pensa, só ouve o berrante", concordou um terceiro.