'Dez dias sem ouvir besteiras', diz Frota sobre cirurgia de Bolsonaro

Alexandre Frota usou o twitter para ironizar o período de afastamento de Bolsonaro | Foto: Reprodução

O deputado federal por São Paulo Alexandre Frota, que recentemente foi expulso do PSL e se filiou ao PSDB, usou o twitter para ironizar a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) terá de passar por nova cirurgia para retirada de uma hérnia. Frota e Bolsonaro se aproximaram durante a campanha eleitoral de 2018 e foram aliados até os primeiros meses de 2019, quando as constantes críticas do ex-ator ao governo tornaram a relação insuportável.

Ao comentar a previsão feita pela próprio presidente de um afastamento de dez dias para a realização da cirurgia e a recuperação, Alexandre Frota alfinetou: “Bom ficaremos 10 dias sem problemas. 10 dias sem ouvir besteiras. 10 dias sem alguém ser demitido ou traído. 10 dias que o mundo não será agredido”, escreveu.

Mais cedo neste domingo, Frota já havia atacado os seguidores do presidente que, segundo o parlamentar, o perseguem nas redes sociais. “Não aceitar o que um maluco da Virgínia prega (se referindo ao filósofo Olavo de Carvalho), não entrar na seita, ser contra rachadinha, (em referência a denúncias envolvendo o senador Flávio Bolsonaro), não compactuar com as loucuras do governo e ter opinião própria virou sinônimo de traidor”, afirmou.