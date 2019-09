Presidente da Amazonastur diz que turismo no AM deve crescer 21%

Roselene Silva de Medeiros é presidente da Amazonastur | Foto: Fabiane Morais

No mês em que as queimadas da Amazônia predominam nos noticiários locais e internacionais,a presidente de Amazonastur Roselene Silva de Medeiros diz que o avanço do turismo no Amazonas não está fragilizado e que perspectivas de empresários apontam para um crescimento de 21% no setor em relação ao ano passado.

EM TEMPO: Após as notícias de queimadas na Amazônia, houve alguma redução por pacotes turísticos, no Estado?

Roselene Medeiros: Alguns empresários do setor de turismos procuraram a Amazonastur porque alguns grupos estrangeiros estavam querendo cancelar pacotes para o Amazonas devido a histeria da mídia estrangeira, que desconhece a nossa realidade. Mas felizmente não houve nenhum impacto mais forte. Os produtos turísticos estão preservados. O governador Wilson Lima tem atuado diretamente com ações para combater essas queimadas e diminuir o impacto na floresta. O governo do Estado já vinha se preparando para esse tipo de ocorrência. Não estamos negando que tenha queimadas, mas a situação não é alarmante como foi publicado internacionalmente.

EM TEMPO: Existe alguma programação ou iniciativa para minimizar os efeitos das notícias de queimadas que rodaram o mundo?

RM: Nós produzimos um vídeo mostrando as ações do governo em relação ao caso sazonal, e disponibilizamos o material audiovisual para operadores que trabalham com público internacional. Esse vídeo foi reproduzido no Brasil e no exterior. O Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) também está nos ajudando nesta divulgação junto aos parceiros. Vale lembrar que a região afetada pelas queimadas não é uma área turística. Estamos com várias ações programadas para atuação no Brasil e em feiras internacionais. Nossas equipes seguem empenhadas em atrair cada vez mais turistas para o Amazonas. A partir de outubro, vamos iniciar um projeto para preparar os operadores de turismo dos outros estados a “venderem o destino Amazonas”.

EM TEMPO: A pasta tem uma perspectiva de quantos turistas podem visitar o Estado até o final do ano?



RM: Considerando o nosso desempenho deste ano, em que já recebemos nos primeiros cinco meses 285.304 turistas, que, em comparação com o mesmo período do ano anterior passado (276.132 turistas), representou um crescimento de 3,32%, espera-se que o volume de turistas alcance cerca de 629 mil turistas até o fim de 2019. Vale lembrar que, em 2018, desembarcaram no Amazonas 607.973 turistas. Há empresários do turismo que acreditam num crescimento de 21%. Em relação ao ano passado.

EM TEMPO: Existe alguma reunião programada em Brasília, como a Embratur, para definir rumos os estratégias, para que o turismo no Amazonas continue em evidência e em crescimento?

RM: Desde o início desta gestão, nós chamamos todos os operadores do trade, a classe empresarial, a academia, por meio da UEA, e outros órgãos ligados ao turismo, para estreitarmos essa relação em prol do desenvolvimento do turismo. Nós não podemos caminhar sozinho. Assim como o Ministério do Turismo, a Embratur é uma parceira de suma importância no desenvolvimento do nosso turismo. Graças a ela, levamos todos os atrativos turísticos amazonenses para as principais feiras de turismo do mundo. Estamos empenhados para retornar com o voo direto para a Europa. Agora mesmo com as notícias sobre queimadas na Amazônia, a Embratur está nos ajudando a divulgar a verdadeira informação de que nossos atrativos não estão ameaçados. Brasília tem sido nosso destino mensalmente em busca de projetos e recursos para viabilizarmos o turismo em todo o estado.

EM TEMPO: Quais os principais projetos de sucesso que AMTUR idealizou desde o início desta gestão?

RM: Com apoio do governador, conseguimos muitos resultados positivos. Fechamos uma parceria com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), para exigência do Cadastur na emissão das licenças para a pesca esportiva no Estado, uma reivindicação antiga do setor.

Foram inseridos também, recentemente, 24 municípios no Mapa Brasileiro do Turismo. Dos quais quatro pela primeira vez: Anamã, Anori, Boa Vista do Ramos e Uarini, com isso poderão acessar aos recursos federais para impulsionarem o turismo na região.

Retomamos ainda a obra da segunda etapa do Centro de Convenções Vasco Vasques, que estava com apenas 14% de obra no início da nossa gestão, e, hoje, já ultrapassa os 43% de execução. Só para ter uma ideia, os eventos, captados pela Amazonastur para o segundo semestre de 2019 e os que já estão agendados para o ano de 2020, atrairão para a capital mais de 8 mil turistas.

Esse ano foi criado no Festival Folclórico de Parintins, o Turistódromo, um local onde o turistas buscava informações, serviços e ainda aproveitava para registrar sua visita à Ilha Tupinambarana.

Outro ponto em que podemos destacar é o início das tratativas para voo direto entre Manaus e a Europa. Há quase quatro ano, Manaus não tem mais conexão direta com o continente europeu.

EM TEMPO: Como acontece as rotinas de fiscalização da AMTUR. Qual o efetivo da equipe?

RM: A Amazonastur não tem o poder de fiscalização. A fiscalização é feita pelo Ministério do Turismo. Nós atuamos no ordenamento dos prestadores de serviços turísticos do Amazonas. Nesta gestão, aumentamos o número de empreendimentos legalizados para o exercício da atividade, orientamos aqueles empreendedores como proceder na legalização da atividade, pois nós obedecemos o que preconiza o Ministério do Turismo, por meio do Cadastro Nacional dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). Já visitamos os principais destinos turísticos como Parintins, Tabatinga, Tefé, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Barcelos e Manacapuru. Inclusive, temos uma equipe neste momento, em Maués, orientando e ordenando os prestadores de serviços Transformar o turismo em matriz eficaz não é apenas vender o destino lá fora. Temos de preparar a base junto aos prestadores, junto ao trade. Como falei acima: é necessária a parceria entre a gestão pública e a iniciativa privada.