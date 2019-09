Vídeo: pesquisa aponta mais de 20 nomes para prefeitura de Manaus

Manaus- No mês de agosto foi publicada a pesquisa para eleição municipal de 2020. A disputa na cidade já começou entre vereadores e deputados estaduais. De acordo com o levantamento, mais de 20 candidatos entram na lista para o pleito. A novidade está em nomes de pessoas que nunca disputaram uma eleição.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto de Pesquisa Imarketing com 1.255 entrevistados de todas as zonas da cidade de Manaus. A margem de erro é de 2,8% para mais e para menos, com 95% de grau de confiabilidade.

Confira a ordem:

David Almeida (Avante), Amazonino Mendes (PDT), José Ricardo (PT), Eduardo Braga (MDB), Conceição Sampaio (PSDB), Cap. Alberto Neto (PRB), Serafim Corrêa (PSB), Marcelo Ramos (PR) , Chico Preto (sem partido), Marcos Rotta (sem partido) , Alfredo Nascimento (PR), Vanessa Grazziotin (PCdoB), Rebecca Garcia (PP), Cel. Menezes (PSL), Plínio Valério (PSDB), Hissa Abrahão (PDT), Silas Câmara (PRB), Eron Bezerra (PCdoB), Del. Péricles (PSL), Marcelo Serafim (PSB), Felipe Souza (PHS) e outros nomes.

Um dos nomes que aparecem na lista é de Amazonino Mendes (PDT) que disputou a última eleição para governador do Amazonas | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Novos

A décima rodada da pesquisa apontou o ensaio de novos rostos na política na disputa pelo cargo de prefeito de cidade de Manaus. Mais de vinte políticos estão na lista, entre eles deputados, vereadores e pessoas que nunca disputaram uma eleição.

A pesquisa, realizada em março deste ano, apontou que a preferência por candidatos que nunca tiveram contato com a política foi de 50,6% contra 34,1% de alguém com experiência.

O calendário das eleições prevê que no mês de outubro todos os interessados em disputar um cargo eletivo devem estar filiados a um partido político, portanto, eventuais trocas indicam qual caminho cada candidato vai tomar.



Mulheres nos cargos

Entre os nomes mencionados pela pesquisa estão Conceição Sampaio (PSDB), Vanessa Grazziotin (PCdoB) e Rebecca Garcia (PP). Para a deputada Joana Darc (PR), as mulheres precisam ocupar mais cargos políticos, considerando que os quatro nomes no topo da lista são homens já conhecidos pelos eleitores manauaras.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Samara Maciel/TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira