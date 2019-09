Jean Wyllys dará aulas e fará pesquisa sobre ‘fake news’ em Harvard

O ex-deputado federal Jean Wyllys está de malas prontas para ir aos Estados Unidos. Ele irá começar em breve uma pesquisa especial sobre as ‘fake news’ e os discursos de ódio contra minorias sexuais e étnicas no ‘Afro-Latin Research Institute’ de Harvard, uma das universidades mais importantes do mundo.

Jean confirmou a informação em sua conta no Instagram, quando publicou pastas e crachá da universidade norte-americana.

A ‘Afro-Latin Research Institute’ é a primeira instituição nos EUA a se dedicar à história e cultura de pessoas descendentes dos africanos no Caribe e América Latina.

Em sua rede social ele publicou um trecho da canção de Maria Bethânia, composta por Jorge Portugal.

“Quanto mais a gente ensina mais aprende o que ensinou! (...) pois trocar vida com vida é somar na dividida, multiplicando o amor, pra que o sonho dessa gente não seja mais afluente do medo em que desaguou", escreveu e finalizou com outro pensamento.

“Novo tempo de aprender e ensinar!”.