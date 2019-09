Sínodo da Amazônia e Zona Franca serão debatidos nesta quarta (11)

“Sínodo da Amazônia e a relevância da Zona Franca de Manaus para a preservação ambiental e sobrevivência dos povos da floresta” é o tema da audiência pública que será realizada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (Cdeics), nesta quarta-feira (11), no Plenário 5 da Casa.

A audiência será às vésperas do Sínodo da Amazônia , encontro entre bispos com o Papa Francisco que ocorrerá entre 6 e 27 de outubro deste ano, no Vaticano (Itália).

Proposto pelo presidente da Cdeics, Bosco Saraiva (Solidariedade/AM), o evento pretende unificar debates atuais sobre a região, que interessa ao mundo por se tratar da maior reserva ambiental e de água do planeta.

“O Sínodo abordará o atual contexto da Amazônia, a condição de seus povos e a perspectiva de um desenvolvimento econômico que preserve a nossa biodiversidade. Portanto, acredito que o parlamento pode se aproximar dessa iniciativa que trará visibilidade global aos desafios que enfrentamos”, explica o parlamentar.

A proposta também é apresentar aos parlamentares os impactos da ZFM no desenvolvimento sustentável da Amazônia. “Em um cenário em que a preservação da Amazônia preocupa a comunidade internacional, a Zona Franca precisa ser reconhecida como a principal estratégia para a geração de empregos e renda associada à manutenção da floresta em pé. E, nesse contexto, garantir o bem-estar das populações locais”, evidencia Bosco Saraiva.

Convidados

Para o debate, está confirmada a participação do coordenador nacional de Articulação da Repam Brasil, Leon Patrick Afonso de Souza. “A caminhada do Sínodo tem nos permitido dialogar, escutar e aprender com diferentes sujeitos e grupos da Amazônia e de fora dela. Essa audiência se insere na jornada de diálogos para tornar ainda mais profética a atuação da Igreja nos caminhos da Ecologia Integral”, evidencia Leon.

Também estarão presentes o pesquisador e professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Alexandre Rivas, os deputados estaduais Serafim Corrêa e Adjuto Afonso, além de prefeitos e vereadores de municípios do Amazonas.

Serviço

Tema: O Sínodo da Amazônia e a relevância da Zona Franca de Manaus

Local: Anexo II, Plenário 05, Câmara dos Deputados

Data: 11/09/2019

Horário: 11h