Vídeo: com o apoio de Marcelo Ramos, Marcos Rotta filia-se ao DEM

O presidente nacional do DEM, ACM Neto, disse que Marcos Rotta é um símbolo da renovação política | Foto: Lucas Silva

O deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) disse que, durante a trajetória de vida pública, ao lado de Marcos Rotta, como deputado estadual, contribuiu positivamente na política amazonense. “Todas as vezes que eu e o Rotta demos as mãos, oferecemos coisas boas para o povo do Amazonas”, frisou Ramos. A declaração foi dada durante o evento de filiação de Marcos Rotta ao partido Democratas (DEM) , nesta sexta-feira (13), no Hotel Blue Tree, situado no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

Marcelo Ramos disse que, em conjunto com Rotta, aprovou a redução do Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços (ICMS) para a internet, durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Telefonia. “Nós demos as mãos para lutar contra o aumento do ICMS do combustível, que aumentaria o valor da gasolina para um valor absurdo. Eu posso dizer que a minha caminhada ao lado de Rotta é um legado para o povo do Amazonas”, frisou o parlamentar.



Na ocasião, o presidente nacional do DEM e prefeito de Salvador, ACM Neto, disse que Marcos Rotta é um símbolo da renovação política no partido e que vai apoiar a candidatura do novo filiado ao pleito de 2020. “Eu conheço o trabalho do vice-prefeito, tanto na comunicação quanto na política e sei o quanto ele está motivado para construir o futuro de Manaus. Não tenho dúvida de que será um grande candidato a prefeito”, frisou Neto.

O vice-prefeito, Marcos Rotta, disse que se filiou ao DEM por encontrar autonomia em outros partidos | Foto: Lucas Silva

O vice-prefeito, Marcos Rotta, disse que se filiou ao DEM por encontrar autonomia que não encontrou em outros partidos e afirmou que tem muito respeito por ACM Neto e que vai a Salvador para conhecer a implementação de obras relacionadas à infraestrutura no município.



“Fui convidado pelo próprio prefeito de Salvador, para conhecer a administração dele e acompanhar a implementação do BRT e as melhorias incontestes na saúde e na educação no município, e trazer a Manaus essas experiências transformadoras”, concluiu Rotta.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

