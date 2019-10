Metade da população desaprova a maneira de Bolsonaro governar

Metade dos brasileiros desaprova a maneira de o presidente Jair Bolsonaro governar o País, mostra pesquisa feita pelo Ibope e divulgada nesta quarta-feira (25), pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O índice de pessoas que desaprovam a maneira de Bolsonaro governar oscilou de 48% em junho para 50% este mês.

A aprovação, por sua vez, passou de 46% para 44% no mesmo período. Na série histórica do Ibope, esta é a segunda pesquisa em que o porcentual de entrevistados que desaprovam o governo Bolsonaro é marginalmente maior do que a quantidade de pessoas que aprovam a gestão.

Desde janeiro, a aprovação do governo vem caindo na série do Ibope: era de 67% em janeiro e caiu 23 pontos. A desaprovação, por outro lado, subiu 29 pontos: foi de 21% para 50%.

Segundo o levantamento, a parcela da população que considera o governo Jair Bolsonaro ótimo ou bom oscilou de 32% para 31%, em relação à edição de junho. O porcentual dos brasileiros que avalia a atual administração como ruim ou péssima oscilou de 32% para 34%, no comparativo. As variações ocorreram dentro da margem de erro da pesquisa.



Em outro quesito do levantamento, 55% dos entrevistados dizem não confiar no presidente Jair Bolsonaro. O índice era de 51% em junho. Já os que confiam caíram de 46% para 42% entre um mês e outro.



Cresce desaprovação em relação às políticas ambientais



A pesquisa também mostra que a população brasileira está mais insatisfeita com as políticas ambientais do governo Bolsonaro. Segundo o levantamento, a desaprovação sobre a atuação da área passou de 45% para 55% entre junho e setembro deste ano.

Além disso, as notícias sobre o governo mais lembradas pela população se referem justamente ao meio ambiente, alvo de críticas no Brasil e no exterior devido às queimadas na Amazônia. Entre os brasileiros, 22% lembraram de notícias relacionadas ao meio ambiente, considerando as queimadas na região amazônica e embates entre o presidente Bolsonaro e o presidente francês, Emmanuel Macron.



O segundo grupo de notícias mais lembrado (11%) se refere à saúde do presidente Jair Bolsonaro, que passou pela quarta cirurgia após a facada no dia 8 de setembro.



A desaprovação da atuação do governo é maior em relação aos impostos (62%) e também em relação à taxa de juros (61%).



Outro tema que registrou aumento na desaprovação é o combate à fome e à pobreza, que subiu de 51% em junho para 57% em setembro; a desaprovação no combate ao desemprego, que passou de 55% para 59% no mesmo período.



Segurança pública é o tema mais bem avaliado



O tema mais bem avaliado continua sendo a segurança pública, cuja aprovação é de 51%. A área é comandada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, que foi enaltecido como “símbolo nacional” pelo presidente Bolsonaro em discurso na Assembleia-Geral das Nações Unidas.

O Ibope ouviu 2 mil pessoas em 126 municípios entre 19 e 22 de setembro. O levantamento anterior havia sido realizado de 20 e 26 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima e para baixo.

*Com informações do Estadão