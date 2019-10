Vídeo: Portal da Transparência da CMM está sem atualização desde 2017

O prazo para a atualização do Portal da Transparência é final do mês de outubro | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Informações importantes como contratos e convênios no portal da transparência da Câmara Municipal de Manaus (CMM) estão em branco. A última atualização é do ano de 2017. Segundo a Lei Federal de acesso à informação, os órgãos públicos precisam disponibilizar todas as informações necessárias para a população.

O diretor de informática da Câmara, José Maria Júnior informou que o site passou a ser reformulado em janeiro de 2019 e que ainda está em processo de finalização. São ao todo, nove meses de atualização, período no qual a Câmara comprou e instalou um novo painel eletrônico que custou mais de R$ 500 mil.

A direção da casa legislativa disse que está seguindo as orientações do Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM) e informou ainda que o site da CMM terá todas as informações necessárias até o fim do mês de outubro.

Segundo o presidente da casa Joelson Silva, o objetivo da câmara é ter o portal mais transparente do Amazonas. Só não especificou a data em que o contribuinte manauense saberá como os vereadores gastam o nosso dinheiro.

