José Melo cita Eclesiastes: tempo para ficar em silêncio

Toda vez que é informado que está sendo sondado por algum jornalista para contar a sua versão do fatos – já que até hoje nunca falou e muito menos fez delação premiada –, o governador cassado José Melo , que se encontra em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, manda o seguinte recado:

— Eclesiastes nos diz que há também “um tempo para ficar em silêncio” (3: 7). Às vezes, podemos realizar mais sem dizer nada. Evitamos infligir dor, criar conflito ou prejudicar a reputação ou o futuro de alguém.

Adailzinho segue preso

Em decisão monocrática, a desembargadora Carla Reis deferiu pedido do Ministério Público Estadual (MPE) e prorrogou a prisão temporária do prefeito do município de Coari, Adail Filho.

Todo mundo preso

A decisão vale também para o empresário Alexsuel Rodrigues; do sargento/PM e assessor do prefeito Fernando Lima e do vereador e presidente da Câmara Municipal de Coari, Kleiton Pinheiro.

Capitão zoado

Após afirmar que não iria ressarcir os cofres públicos com o valor R$ 177 mil que recebeu da Polícia Militar, mesmo já no cargo de deputado federal, Alberto Neto (PRB) se deparou com um comentário hilário é inédito do perfil de humor “Velho da Lancha”, no próprio Instagram.

Vira canhoto?

O perfil comenta numa foto de Alberto Neto que ele não passa de um grande socialista e sugere o envio de uma camisa do PSOL ou PT para ele, partidos de esquerda que a direita odeia. Além disso, ainda oferece ao parlamentar, aulas gratuitas sobre Estado Mínimo e Capitalismo.

Funcionário fantasma

Segundo dados do portal da Transparência, ele recebeu um salário médio de R$ 22 mil no cargo de diretor de Pessoal da PM, de janeiro a agosto deste ano. Isso sem nunca ter cumprido um dia de expediente, já que tinha a remuneração de R$ 33 mil da Câmara.

Eu prendo e arrependo!

Com o escândalo escancarado na mídia, ele ameaçou prender o repórter que deu o furo jornalístico pelo portal Radar Amazônico.

Bola da Suframa

Quem tentou contornar a Bola da Suframa ontem pela manhã, trafegando pela avenida Rodrigo Octávio para se dirigir ao Porto da Ceasa, aeroporto de Ponta Pelada ou Avenida Costa e Silva, não conseguiu.

Gargalo no trânsito

Isso por conta das obras da Prefeitura de Manaus, que isolou com redes a faixa interna da rotatória da praça – onde está reforçando a pista com uma grossa camada de concreto armado –, criando o maior gargalo no trânsito.

Quase certo

Na verdade, a Prefeitura fez tudo certo. Sinalizou a área, isolou com redes a faixa que está sendo reconstruída e está fazendo, de fato, um trabalho definitivo. Só faltou um agente da Manaustrans para destravar o trânsito.

Aiô Silver, avante!



O governador Wilson Lima mostrou que sabe cavalgar com habilidade. Lançou, no domingo (29), a 41ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro) montando um cavalo trotador durante a Cavalgada Solidária pelas ruas do Parque das Laranjeiras.

Cavalgada solidária

A Cavalgada Solidária arrecadou alimentos que serão doados a entidades credenciadas pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas). Mais de 100 cavalos e seus donos fizeram um percurso que saiu da Hípica Nilton Lins e seguiu pela avenida Professor Nilton Lins e rua Barão de Indaiá, no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus.

Alessandra em Brasília

A deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB) participou ontem (30) da Assembleia Geral Extraordinária da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). Em pauta, a mudança do estatuto e os preparativos para a Conferência Nacional da entidade, que será realizada nos dias 20, 21 e 22 de novembro, em Salvador, com o tema “Humanização das leis em um novo tempo”.

Com os generais

Em Brasília, a vice-presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas também se reuniu com generais do governo Jair Bolsonaro que tiveram passagem pelo Comando Militar da Amazônia (CMA).

Os generais Eduardo Villas Bôas, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e Guilherme Theophilo, da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Guia digital

A presidente da Amazonastur, Roselene Medeiros, realizou o primeiro Guia Turístico do Amazonas totalmente digital, eliminando o papel, atendendo às normas de sustentabilidade. Em vez de caixas e mais caixas de papéis que eram distribuídos nas feiras de todo o mundo, agora os técnicos da Amazonastur disponibilizam os principais atrativos turísticos do Estado em lojas de livros nas plataformas Android e IOS.