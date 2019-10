Eleição do Conselho Tutelar em Manaus terá mais de 3 mil servidores

Preparativos para eleição do Conselho tutelar que ocorrerá no próximo domingo (6), em todas as zonas de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Uma grande operação foi montada pela Prefeitura de Manaus para que as eleições do Conselho Tutelar aconteçam no próximo domingo, 6, das 8h às 17h. O pleito vai envolver mais de 3 mil trabalhadores, entre servidores e bolsistas de todos os órgãos municipais, além do apoio do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

“Será um pleito exemplar, tenho certeza, com organização e apuração em tempo recorde, graças ao apoio tecnológico do TRE-AM. Teremos diversas secretarias envolvidas no operacional, para que tudo transcorra da maneira mais transparente possível”, destaca o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

O processo eleitoral do quadriênio 2020-2023 é coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), órgão deliberativo vinculado administrativamente à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

A eleição terá como meio de votação 495 urnas eletrônicas distribuídas em 145 escolas de votação. O feito foi possível por meio da parceria firmada com o TRE-AM, para atingir o objetivo maior, que é promover uma eleição justa, equânime e transparente.



Escolas



Para que as escolas sejam locais de votações, foram feitas tratativas com as redes municipal e estadual de ensino e algumas instituições particulares.

As eleições ocorrem em 126 escolas da zona urbana e 19 da zona rural, sendo o processo de logística organizado de forma em que não haja a interrupção das aulas, voltando ao funcionamento normal na segunda-feira, 7/10.

Limpeza, transporte e segurança

Após o término do pleito, os locais de votação passarão pelo processo de limpeza pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

O transporte público coletivo não irá sofrer alterações de gratuidade, uma vez que a votação não é obrigatória e os locais de votação estão distribuídos dentro de cada comunidade, facilitando o acesso dos moradores.

A eleição também contará com o apoio de 252 Policiais Militares (PMs) e 141 guardas municipais, que farão a segurança das urnas eletrônicas, locais de votação e dos eleitores.

Apuração

Uma estrutura está sendo montada para o momento da apuração com o apoio técnico dos profissionais da Tecnologia da Informação (TI) das secretarias municipais de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Semasc e outros órgãos.

Além de auditores do Ministério Público de Estado (MPE-AM) e TRE-AM, que fiscalizarão a inserção de dados do Boletim de Urna (BU) no sistema de apuração.

Uma plataforma foi desenvolvida para que a população acompanhe o resultado do pleito pelo http://sistemas.semasc.manaus.am.gov.br.

Com o endereço eletrônico, a população também pode consultar a lista de candidatos aptos a concorrer às vagas por zona eleitoral e a lista de escolas de votação.