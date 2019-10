Serafim cobra esclarecimentos de mais de R$ 5 bilhões recebidos

Manaus- Os 62 municípios do Amazonas receberam mais de R$ 5 bilhões em recursos dos governos federal e estadual nos primeiros nove meses do ano. Os dados foram divulgados pelo deputado Serafim Corrêa (PSB) nesta terça-feira (8), que fez críticas às prefeituras do interior por falta de transparência nas contas públicas. Os números estão disponíveis no Portal da Transparência.

“Os prefeitos reclamam que não recebem recursos dos governos federal e estadual. Mas se observarmos os números, nos nove primeiros meses do ano, os 62 municípios receberam R$ 5,26 bilhões. Destes, R$ 2 bilhões são de recursos estaduais e R$ 3,25 bilhões de recursos federais”, explicou o parlamentar.

O líder do PSB na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM) ainda disse que os prefeitos devem dar esclarecimentos à sociedade sobre a aplicação dos recursos recebidos.

“Eles têm que parar de se lamentar e têm que explicar o que fizeram com esse dinheiro. O nível de transparência é crítico. É muito ruim. Apenas Manaus e Tefé estão acima de 80% no nível da transparência conforme divulgou recentemente o Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM). Todos os demais estão abaixo”, defendeu o deputado.

