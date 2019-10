Vídeo: Reforma Tributária é tema no 7º Fórum Nacional de Governadores

A ideia é que a Zona Franca continue com tratamento diferenciado | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- A Reforma Tributária e os impactos para o Polo Industrial de Manaus foram tema de uma reunião entre o governador do Amazonas, Wilson Lima, e a bancada federal do Estado na última terça-feira (8), em Brasília.

Wilson Lima cumpriu agenda de compromisso em Brasília no 7º Fórum dos Governadores, em que os chefes do executivo de todo o país falaram sobre problemas e projetos para cada região. Segurança e Educação foram os dois temas mais discutidos na sétima edição da reunião.

No congresso, o governador, deputados federais e senadores do Amazonas se reuniram para falar sobre a Reforma Tributária. Foi a primeira vez que a bancada abordou esse assunto com Wilson Lima, que apresentou detalhes técnicos das propostas e o que pode ser feito para que o Polo Industrial de Manaus não seja prejudicado.

