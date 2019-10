Governador anuncia auxílio alimentação de R$ 500 para todos servidores

Atualmente, o Estado conta com pouco mais de 76 mil servidores na ativa. | Foto: Divulgação

Todos os servidores da ativa do Estado passarão a receber auxílio alimentação no governo Wilson Lima. A medida, anunciada pelo governador há pouco, numa live em sua página do facebook, vai beneficiar 51.771 funcionários da administração direta e indireta. O Estado vai pagar o valor de R$ 500,00 mensalmente, a partir de janeiro de 2020.

Hoje, 51.139 servidores recebem auxílio alimentação mensal abaixo desse valor e outros 632 não recebem valor algum para alimentação. Quem recebe mais de R$ 500,00 para alimentação não precisa se preocupar porque valor que já era pago ao servidor será mantido. Atualmente, o Estado conta com pouco mais de 76 mil servidores na ativa.

*Com informações da assessoria