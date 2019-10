Negão, David, Chico e Rotta na disputa pela Prefeitura em 2020

Amazoninino Mendes foi convidado a deixar PDT e diz que não é candidato, mas aliados o chamam para o pleito | Foto: MARCIO MELO

Manaus - A menos de um ano para a eleição municipal , dois dos principais concorrentes ao cargo de novo prefeito de Manaus estão sem partido – Amazonino Mendes (ex PDT), que não se declara pré-candidato, mas que se porta como prefeiturável e Chico Preto (ex-PMN), que acumula quatro mandatos no parlamento e já tem um plano de governo pré-estabelecido para a cidade.



Esta semana, as redes sociais foram tomadas pelo aparecimento do ex-governador Amazonino Mendes , que nos bastidores comenta não ser candidato, pois já está satisfeito com a contribuição que deu ao Estado em cinco mandatos de governador. No entanto, ele apareceu com um discurso sobre preservação da Amazônia, após as últimas polêmicas sobre queimadas na Amazônia. O conteúdo gerou questionamentos na internet, por conta da distribuição de duas mil motosserras, na década de 1980.

‘Pode ser estratégia’

O amigo de Amazonino e vice-presidente do PDT, responsável por leva-lo à legenda em 2010, Stones Machado, comenta que tem se encontrado com o ex-pedetistas e que ele tem afirmando não que não será candidato à Prefeitura de Manaus. “Pode ser uma estratégia, já que ele já fez muitas realizações por Manaus, como governador do Amazonas. Ele é um monstro da política local”, adianta sobre as últimas conversas com Amazonino. Mesmo sem fazer afirmações, Stones faz comparações positivas, quanto a gestores como Iris Rezende (MDB-GO), que é prefeito de Goiânia, com 85 anos e de Leonel Brizola (PDT-RJ), que com 85 candidato a governador no Rio de Janeiro.

Segundo ele, conforme análise do cenário político, Amazonino deve caminhar para se filiar um partido direcionado ao centro. “Eu acredito que o Amazonino deve escolher uma sigla, em que ele possa estar perto das pessoas e tenha liberdade para agir como orientador. Não se trata apenas de comandar um partido, mas ter o poder de discutir políticas públicas. Como há uma radicalização entre esquerda e direita, ele deve escolher uma sigla de centro. A cena política atual, deve levar para este caminho”, acrescentou. Nos bastidores, comenta-se que a decisão pode ocorrer entre as legendas PPS, DEM, PTB e Podemos.

Ao descrever a rotina do ex-governador, Stone revela que mesmo sem anuncio de candidatura, Amazonino recebe muitas pessoas na casa dele, entre lideranças e pessoas que desejam uma consultoria política.

Chico no páreo

Chico Preto o comando do PMN neste ano e até agora não achou um partido para chamar de seu | Foto: Fabiane Morais

Com mais de 20 de carreira política, Chico Preto preferiu não falar sobre suas articulações para escolha de um novo partido. Porém, numa última entrevista à TV WEB EM TEMPO, ao contrário de Manaus, ele se autoelogiou e se declarou o melhor nome para a Prefeitura de Manaus. Com experiência política e admirador do presidente Jair Bolsonaro (PSL), Chico descartou a ida para a legenda dele. Ele informou não haver rusgas com o presidente da ex-legenda, Marcelo Amil. Ele se limitou a dizer apernas que a sigla absorveu uma ideologia da forma como enxerga o Brasil e deu indícios que poder compor uma legenda de centro. “Tenho muitos amigos no PSL, mas pretendo encontrar uma legenda de Centro. Sou conservador nos costumes”, sinalizou.

Com discurso de prefeiturável, ele credita que o avanço tecnológico como ferramenta que pode transformar a administração pública. Por exemplo, as pessoas que dependem da saúde pública podem ter a partir de seus números de celular, o resultado de exames e monitorar cadastros. Acredito que a tecnologia é o caminho porque facilita a nossa vida e isso é favorável, porque ainda uma parte da população ainda vai para as filas para buscarem atendimentos. Isso fará com que Manaus se torne uma Manaus inteligente.

Recém-chegado

Marcos Rotta que passou muito tempo sem partido desde que deixou o PSDB, acabou de ser acolhido pelo DEM | Foto: Fabiane Morais

Mês passado, o vice-prefeito Marcos Rotta foi anunciado como prefeiturável em 2020, pelo seu novo partido Democratas. Ele esteve no MDB até 2016 e PSDB até 2018. Na ocasião o ex-deputado federal e presidente do DEM, no Amazonas, Pauderney Avelino disse que o plano de governo deve seguir os parâmetros de Transporte, Saúde e Educação.

O presidente nacional do partido e também prefeito de Salvador, ACM Neto, também esteve no evento e afirmou que a sigla dará todo o suporte necessário e que este momento é um marco na história do partido. "Este é talvez o momento mais importante nos últimos anos para o Democratas no Amazonas, e em Manaus, que é a filiação do Marcos Rotta ao partido. Iremos dar o máximo de forças possíveis para que ele seja candidato e vença as eleições no próximo ano. Daremos todo o suporte necessário para o desenvolvimento do plano de governo desta cidade", explicou.

David Almeida

David Almeida que vem na liderança das pesquisas eleitorais para 2020, assumiu o Avante em maio deste ano | Foto: Divulgação

Em maio, o ex-governador interino David Almeida integrou oficialmente o Avante, como presidente. Ele estava sem partido desde o pleito de 2018, em que a ex-legenda dele, o PSD, sob o comando do senador Omar Aziz não permitiu que ele se candidatasse como governador do Estado.

Conforme pesquisa do instituto iMarketing divulgado em setembro David aparece na liderança, com 16,3% da corrida eleitoral municipal. Apesar do empate técnico com o ex-governador Amazonino Mendes (PDT), que está com 16,2% na pesquisa estimulada, David que tem uma das menores rejeições, lidera outros dois cenários e apresenta o maior potencial de votos, com 34,3%, contra 31,1% do pedetista.