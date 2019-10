Vídeos: municípios do AM podem ter contas rejeitadas pelo TCE

Manaus é a cidade que ocupa o primeiro lugar em transparência com 88,7% e em segundo lugar o município de Tefé com 84%. | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- No Amazonas 84% dos municípios estão irregulares com a lei da transparência e correm o risco de terem suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE- AM). Conforme dados do Ministério Público de Contas do Estado (MPC), mais da metade dos municípios do Estado não prestam contas como deveriam. No Portal da transparência é comum encontrar as irregularidades dos

Todos os parlamentares tem a oportunidade de capacitação para que as prestações sejam feitas em tempo real no sistema e mesmo assim não seguem o protocolo. As prefeituras precisam ajustar as prestações deste ano até março de 2020. As que estiverem irregulares, vão passar por julgamentos no tribunal de contas e o responsável pelo município pode ficar inelegível.

Irregular

Um exemplo é o município de Lábrea (distante 853 km da cidade de Manaus). Na primeira pesquisa divulgada em 2019 ficou em último lugar no ranking porque não prestou nenhuma conta no portal. 52 prefeituras não estão cumprindo os critérios exigidos pela lei.

Para alguns a prestação de contas é uma obrigação que esses parlamentares devem cumprir sem falhas e que falta de compromisso é um desrespeito com a população.

