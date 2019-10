Vídeo: vereador cobra a volta dos atendimentos da carreta da mulher

Segundo a projeção do Instituto Nacional do Câncer (INCA), cerca de 420 novos casos de câncer de mama devem ser registrados por ano no Amazonas. | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- O vereador Hiram Nicolau (PSD) usou a tribuna da Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta terça-feira (15), para cobrar a volta dos atendimentos realizados pela carreta mulher.

O vereador questionou sobre os custos que o município teria economizado com a prevenção dos exames. Os atendimentos das carretas da mulher pararam em outubro do ano passado, justamente no mês de combate à doença e, desde então, o atendimento não voltou. Nas ruas, as pessoas reclamam pela falta do serviço.

Com várias campanhas na cidade, o centro de convivência do idoso, que fica na zona Sul de Manaus, tem a carreta para o atendimento de mamografia e preventivo. Porém, a iniciativa é de empresa privada.

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) se manifestou por meio de nota e disse que já está em fase de elaboração a licitação para contratação de quatro novas unidades móveis básicas de saúde, que irão substitui as antigas carretas da saúde para que serviços possam ser retomados ainda este ano.



Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Débora Martins/ TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira