Câmara de Manaus vai inaugurar canal digital

Presidente da CMM vereador Joelson da Silva reunido com senadores Plínio Valério e Davi Alcolumbre, presidente do Senado | Foto:

Manaus - Em breve, a TV Câmara de Manaus - que atualmente é sintonizada nos canais 99 e 36 da Net, e 50.1 no canal aberto - irá funcionar em canal digital, na frequência 55.4 da TV Senado, com uma programação bastante diversificada. Nesta quarta-feira (16), ocorreu assinatura do termo de cooperação técnica firmado no gabinete da presidência do Senado Federal em Brasília para o canal entrar em operação.

A novidade irá integrar e interagir com o que a casa legislativa já possui em termos de mídia, que são a Rádio Câmara, a rádio cidadã (105,5), o portal www.cmm.am.gov.br, o Instagram, o Facebook e o Twitter.

O acordo só foi possível, graças à intervenção do senador Plínio Valério (PSDB-AM) e do presidente Davi Alcolumbre (DEM-AP), além das constantes idas e vindas do presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Joelson Silva (PSDB), à capital federal, para viabilizar a parceria.

A cooperação técnica representa o primeiro arranjo técnico nesse formato no Brasil, pois um único canal irá retransmitir quatro sub-canais, integrando as TVs do Senado, Câmara Federal, Assembleia e Câmara de Vereadores.

Conforme as tratativas, a CMM atendeu a todas as demandas solicitadas pelo órgão técnico responsável pela confecção do Termo no Senado.